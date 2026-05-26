Guia das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026: lista dos estádios que sediarão o torneio da FIFA nos Estados Unidos, Canadá e México

Os Estados Unidos, o Canadá e o México dividirão a organização da Copa do Mundo de 2026, com 16 estádios preparados para receber partidas repletas de estrelas, à medida que o principal evento da FIFA retorna às Américas pela primeira vez desde 1994.

Os EUA ofereceram o maior espetáculo naquela época, enquanto o vizinho México já sediou o evento global em duas ocasiões anteriores – em 1970 e 1986.

O Canadá agora se junta à festa, como parte de uma parceria tripla, com uma lista inicial de 43 estádios candidatos em 41 cidades que foi gradualmente reduzida a uma lista final de 16. Quem está sendo escolhido na América do Norte e Central? O GOAL dá uma olhada…

Cidades-sede e estádios da Copa do Mundo de 2026

Como a fase final da Copa do Mundo será ampliada para 48 seleções e 80 jogos a partir de 2026, segue abaixo a lista definitiva de cidades-sede e estádios divulgada pela FIFA:

Estados Unidos

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O Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, sediou a final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil venceu a Itália nos pênaltis, e fará parte dos planos da FIFA mais uma vez, ao lado de instalações de bilhões de dólares, como o AT&T Stadium e o Mercedes-Benz Stadium.

Devido às regras da FIFA relativas ao patrocínio de estádios, o Gillette Stadium será conhecido como Boston Stadium durante o torneio.

O MetLife Stadium, em East Rutherford, teve a honra de receber a final.

Cidade Estádio Capacidade Atlanta Estádio Mercedes-Benz 71.000 Boston Estádio de Boston 68.756 Dallas Estádio AT&T 80.000 Houston Estádio NRG 71.500 Kansas City Estádio Arrowhead 76.416 Los Angeles Estádio Rose Bowl ou Estádio SoFi 90.888/70.200 Miami Estádio Hard Rock 65.326 Nova York/Nova Jersey Estádio MetLife 82.500 Filadélfia Lincoln Financial Field 69.796 São Francisco/Área da Baía Levi’s Stadium 68.500 Seattle Lumen Field 72.000

Canadá

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O BC Place, em Vancouver, já teve um papel de destaque em eventos da Copa do Mundo anteriormente, ao sediar a final feminina em 2015, mas só voltou a ser considerado em março de 2022, quando Montreal desistiu da candidatura.

Cidade Estádio Capacidade Toronto BMO Field 30.000 Vancouver BC Place 54.500

México

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O Estádio Azteca já viu os ícones do Brasil e da Argentina, Pelé e Diego Maradona, saborearem a glória da Copa do Mundo em um ambiente lendário. Ele sediará a partida de abertura em 11 de junho de 2026, entre outros jogos importantes.