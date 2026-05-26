Guia das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026: lista dos estádios que sediarão o torneio da FIFA nos Estados Unidos, Canadá e México

Os Estados Unidos, o Canadá e o México dividirão a organização da Copa do Mundo de 2026, com 16 estádios preparados para receber partidas repletas de estrelas, à medida que o principal evento da FIFA retorna às Américas pela primeira vez desde 1994.
Os EUA ofereceram o maior espetáculo naquela época, enquanto o vizinho México já sediou o evento global em duas ocasiões anteriores – em 1970 e 1986.
O Canadá agora se junta à festa, como parte de uma parceria tripla, com uma lista inicial de 43 estádios candidatos em 41 cidades que foi gradualmente reduzida a uma lista final de 16. Quem está sendo escolhido na América do Norte e Central? O GOAL dá uma olhada…
Cidades-sede e estádios da Copa do Mundo de 2026
Como a fase final da Copa do Mundo será ampliada para 48 seleções e 80 jogos a partir de 2026, segue abaixo a lista definitiva de cidades-sede e estádios divulgada pela FIFA:
Estados UnidosGetty
O Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, sediou a final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil venceu a Itália nos pênaltis, e fará parte dos planos da FIFA mais uma vez, ao lado de instalações de bilhões de dólares, como o AT&T Stadium e o Mercedes-Benz Stadium.
Devido às regras da FIFA relativas ao patrocínio de estádios, o Gillette Stadium será conhecido como Boston Stadium durante o torneio.
O MetLife Stadium, em East Rutherford, teve a honra de receber a final.
|Cidade
|Estádio
|Capacidade
|Atlanta
|Estádio Mercedes-Benz
|71.000
|Boston
|Estádio de Boston
|68.756
|Dallas
|Estádio AT&T
|80.000
|Houston
|Estádio NRG
|71.500
|Kansas City
|Estádio Arrowhead
|76.416
|Los Angeles
|Estádio Rose Bowl ou Estádio SoFi
|90.888/70.200
|Miami
|Estádio Hard Rock
|65.326
|Nova York/Nova Jersey
|Estádio MetLife
|82.500
|Filadélfia
|Lincoln Financial Field
|69.796
|São Francisco/Área da Baía
|Levi’s Stadium
|68.500
|Seattle
|Lumen Field
|72.000
CanadáGetty
O BC Place, em Vancouver, já teve um papel de destaque em eventos da Copa do Mundo anteriormente, ao sediar a final feminina em 2015, mas só voltou a ser considerado em março de 2022, quando Montreal desistiu da candidatura.
|Cidade
|Estádio
|Capacidade
|Toronto
|BMO Field
|30.000
|Vancouver
|BC Place
|54.500
MéxicoGetty
O Estádio Azteca já viu os ícones do Brasil e da Argentina, Pelé e Diego Maradona, saborearem a glória da Copa do Mundo em um ambiente lendário. Ele sediará a partida de abertura em 11 de junho de 2026, entre outros jogos importantes.
|Cidade
|Estádio
|Capacidade
|Guadalajara
|Estádio Akron
|46.232
|Cidade do México
|Estádio Azteca
|81.070
|Monterrey
|Estádio BBVA
|51.348