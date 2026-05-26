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AT&T Stadium DallasGetty
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Chris Burton

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Guia das cidades-sede da Copa do Mundo de 2026: lista dos estádios que sediarão o torneio da FIFA nos Estados Unidos, Canadá e México

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Os Estados Unidos, o Canadá e o México dividirão a organização da Copa do Mundo de 2026, com 16 estádios preparados para receber partidas repletas de estrelas, à medida que o principal evento da FIFA retorna às Américas pela primeira vez desde 1994

Os Estados Unidos, o Canadá e o México dividirão a organização da Copa do Mundo de 2026, com 16 estádios preparados para receber partidas repletas de estrelas, à medida que o principal evento da FIFA retorna às Américas pela primeira vez desde 1994.

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Os EUA ofereceram o maior espetáculo naquela época, enquanto o vizinho México já sediou o evento global em duas ocasiões anteriores – em 1970 e 1986.

O Canadá agora se junta à festa, como parte de uma parceria tripla, com uma lista inicial de 43 estádios candidatos em 41 cidades que foi gradualmente reduzida a uma lista final de 16. Quem está sendo escolhido na América do Norte e Central? O GOAL dá uma olhada…   

Cidades-sede e estádios da Copa do Mundo de 2026

Como a fase final da Copa do Mundo será ampliada para 48 seleções e 80 jogos a partir de 2026, segue abaixo a lista definitiva de cidades-sede e estádios divulgada pela FIFA:

Estados Unidos

Rose Bowl 1994 World Cup finalGetty

O Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, sediou a final da Copa do Mundo de 1994, quando o Brasil venceu a Itália nos pênaltis, e fará parte dos planos da FIFA mais uma vez, ao lado de instalações de bilhões de dólares, como o AT&T Stadium e o Mercedes-Benz Stadium.

Devido às regras da FIFA relativas ao patrocínio de estádios, o Gillette Stadium será conhecido como Boston Stadium durante o torneio.

O MetLife Stadium, em East Rutherford, teve a honra de receber a final.

CidadeEstádioCapacidade
AtlantaEstádio Mercedes-Benz71.000
BostonEstádio de Boston68.756
DallasEstádio AT&T80.000
HoustonEstádio NRG71.500
Kansas CityEstádio Arrowhead76.416
Los AngelesEstádio Rose Bowl ou Estádio SoFi90.888/70.200
MiamiEstádio Hard Rock65.326
Nova York/Nova JerseyEstádio MetLife82.500
FiladélfiaLincoln Financial Field69.796
São Francisco/Área da BaíaLevi’s Stadium68.500
SeattleLumen Field72.000

Canadá

BC Place 2015 Women's World Cup finalGetty

O BC Place, em Vancouver, já teve um papel de destaque em eventos da Copa do Mundo anteriormente, ao sediar a final feminina em 2015, mas só voltou a ser considerado em março de 2022, quando Montreal desistiu da candidatura.

CidadeEstádioCapacidade
TorontoBMO Field30.000
VancouverBC Place54.500

México

Azteca Stadium 1986 World CupGetty

O Estádio Azteca já viu os ícones do Brasil e da Argentina, Pelé e Diego Maradona, saborearem a glória da Copa do Mundo em um ambiente lendário. Ele sediará a partida de abertura em 11 de junho de 2026, entre outros jogos importantes.

CidadeEstádioCapacidade
GuadalajaraEstádio Akron46.232
Cidade do MéxicoEstádio Azteca81.070
MonterreyEstádio BBVA51.348