Os Estados Unidos, o Canadá e o México dividirão a organização da Copa do Mundo de 2026, com 16 estádios preparados para receber partidas repletas de estrelas, à medida que o principal evento da FIFA retorna às Américas pela primeira vez desde 1994.

Os EUA ofereceram o maior espetáculo naquela época, enquanto o vizinho México já sediou o evento global em duas ocasiões anteriores – em 1970 e 1986.

O Canadá agora se junta à festa, como parte de uma parceria tripla, com uma lista inicial de 43 estádios candidatos em 41 cidades que foi gradualmente reduzida a uma lista final de 16. Quem está sendo escolhido na América do Norte e Central? O GOAL dá uma olhada…

Cidades-sede, estádios e capacidades da Copa do Mundo de 2026

Como a fase final da Copa do Mundo será ampliada para 48 seleções e 80 jogos a partir de 2026, segue abaixo a lista definitiva de cidades-sede e estádios divulgada pela FIFA:

Estados Unidos

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O Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia, sediou a final da Copa do Mundo em 1994, quando o Brasil venceu a Itália nos pênaltis, e fará parte dos planos da FIFA mais uma vez, ao lado de estruturas de bilhões de dólares, como o AT&T Stadium e o Mercedes-Benz Stadium.

Devido às regras da FIFA relativas ao patrocínio de estádios, o Gillette Stadium será conhecido como Boston Stadium durante o torneio.

O MetLife Stadium, em East Rutherford, teve a honra de receber a final.

Cidade Estádio Capacidade Atlanta Estádio Mercedes-Benz 68.239 Boston Estádio Gillette 64.146 Dallas Estádio AT&T 70.649 Houston Estádio NRG 68.777 Kansas City Estádio Arrowhead 69.045 Los Angeles Estádio SoFi 70.492 Miami Estádio Hard Rock 64.478 Nova York/Nova Jersey Estádio MetLife 80.663 Filadélfia Lincoln Financial Field 68.324 São Francisco/Área da Baía Levi’s Stadium 68.827 Seattle Lumen Field 66.925

Canadá

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O BC Place, em Vancouver, já teve destaque em eventos da Copa do Mundo anteriormente, após sediar a final feminina em 2015, mas só voltou a ser considerado em março de 2022, quando Montreal desistiu da disputa.

Cidade Estádio Capacidade Toronto BMO Field 43.036 Vancouver BC Place 52.497

México

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O Estádio Azteca já viu ícones do Brasil e da Argentina, como Pelé e Diego Maradona, saborearem a glória da Copa do Mundo em um ambiente lendário. Ele sediará a partida de abertura em 11 de junho de 2026, além de outros jogos importantes.