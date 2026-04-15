Guia da GOAL para viajar a Barcelona em 2026: orientações para torcedores, Estádio Camp Nou, ingressos para os dias de jogo, dicas sobre Barcelona e muito mais

Desde a sua fundação em 1899, o FC Barcelona tem sido mais do que apenas um clube de futebol. Representando o cerne da identidade catalã, os Blaugrana marcaram épocas de excelência futebolística, desde as influências do “Futebol Total” de Johan Cruyff até ao sucesso sem precedentes dos anos de Pep Guardiola. Lar de alguns dos maiores jogadores de todos os tempos, incluindo Lionel Messi, Ronaldinho e Andrés Iniesta, o Barcelona continua sendo um dos clubes mais condecorados e com maior torcida do mundo.

Atualmente jogando suas partidas em casa no Estadi Olímpico Lluis Companys enquanto o lendário Spotify Camp Nou passa por uma grande reforma, a experiência de assistir ao Barça ao vivo continua tão única como sempre. Desde encontrar os pacotes de viagem perfeitos até garantir os lugares mais baratos do estádio, o GOAL tem tudo o que você precisa para tornar sua peregrinação à Catalunha uma realidade.

Quando o FC Barcelona joga?

A temporada 2025/26 está chegando ao seu clímax e, com o Barcelona lutando pela glória nacional e pelo prestígio europeu, cada partida é imperdível. Abaixo estão os próximos jogos para o restante da temporada:

Data e hora Calendário Local Ingressos 19 de abril de 2026 - 21h FC Barcelona x Real Madrid (El Clásico) Estadi Olimpic Lluis Companys Ingressos 26 de abril de 2026 - 18h30 FC Barcelona x Real Sociedad Estadi Olímpico Lluis Companys Ingressos 10 de maio de 2026 - 20h FC Barcelona x Villarreal CF Estadi Olímpico Lluis Companys Ingressos 17 de maio de 2026 (a definir) FC Barcelona x Valencia CF Estadi Olímpico Lluis Companys Ingressos 24 de maio de 2026 (a confirmar) FC Barcelona x Sevilla FC Estadi Olímpico Lluis Companys Ingressos

Posso reservar pacotes de viagem para o FC Barcelona?

Sim, reservar um pacote de viagem costuma ser a maneira mais tranquila de garantir que você veja o Blaugrana em ação. A SportsBreaks, parceira oficial, oferece pacotes completos que incluem ingressos para os jogos e hospedagem na cidade.

Reservar um pacote de viagem permite que os torcedores tenham tudo em um só lugar. Esses pacotes foram criados para proporcionar tanto a emoção do futebol de nível mundial quanto uma estadia confortável na capital catalã, garantindo que você não precise lidar com o complexo processo de reservas individuais de hotéis e ingressos para jogos separadamente.

Ingressos oficiais para o jogo: todos os pacotes incluem ingressos oficiais de entrada geral garantidos. Você pode escolher entre várias categorias de assentos, incluindo lugares atrás do gol ou fazer um upgrade para ingressos na lateral do campo.

todos os pacotes incluem ingressos oficiais de entrada geral garantidos. Você pode escolher entre várias categorias de assentos, incluindo lugares atrás do gol ou fazer um upgrade para ingressos na lateral do campo. Hospedagem em hotel: Nossos pacotes oficiais do FC Barcelona incluem pelo menos uma noite de hospedagem em um hotel no centro da cidade, para que você esteja na melhor posição para sair e explorar tudo o que Barcelona tem a oferecer.

Nossos pacotes oficiais do FC Barcelona incluem pelo menos uma noite de hospedagem em um hotel no centro da cidade, para que você esteja na melhor posição para sair e explorar tudo o que Barcelona tem a oferecer. A Experiência: Com futebol de nível mundial em campo e uma atmosfera de primeira classe fora dele, além de uma estadia em um hotel em uma cidade tão fascinante quanto Barcelona, esta é uma viagem imperdível para qualquer fã de futebol.

Quanto custa viajar para assistir a um jogo do FC Barcelona?

O custo da sua viagem dependerá em grande parte do tipo de partida e da antecedência com que você reservar. Aqui estão os preços iniciais dos próximos pacotes de viagem:

Data Jogo Preço do pacote a partir de Pacote 26 de abril de 2026 FC Barcelona x Real Sociedad £389,00 Pacote 10 de maio de 2026 FC Barcelona x Villarreal CF £410,00 Pacote 17 de maio de 2026 FC Barcelona x Valencia CF £445,00 Pacote 24 de maio de 2026 FC Barcelona x Sevilla FC £490,00 Pacote

Como conseguir ingressos para assistir ao FC Barcelona?

A principal fonte de ingressos é o site oficial do FC Barcelona. No entanto, a demanda costuma superar a oferta, especialmente para jogos de destaque da La Liga e das competições europeias. O clube opera um sistema de prioridade em que os Socios (sócios do clube) têm a primeira oportunidade de compra, seguidos pelos membros das Penyas e, por fim, pelo público em geral.

Se os ingressos estiverem esgotados no site oficial ou se você estiver procurando por lugares específicos sem ser sócio, o StubHub é um mercado secundário altamente confiável. Atualmente, os ingressos no StubHub estão disponíveis a partir de aproximadamente £45 para jogos de menor destaque, tornando-o uma ótima opção para torcedores preocupados com o orçamento ou aqueles que planejam uma viagem de última hora.

Para os torcedores que desejam evitar a incerteza da venda ao público em geral, a compra através da SportsBreaks garante que você tenha um ingresso garantido como parte do seu pacote de viagem.

Quanto custam os ingressos do FC Barcelona?

Os preços dos ingressos variam de acordo com o adversário, a competição e a localização do assento. Aqui está uma estimativa geral do que você pode esperar:

Jogos regulares da La Liga: Para partidas contra times da parte de baixo da tabela, os ingressos mais baratos podem custar entre £40 e £60 nas arquibancadas superiores do Estadi Olímpico.

Para partidas contra times da parte de baixo da tabela, os ingressos mais baratos podem custar entre nas arquibancadas superiores do Estadi Olímpico. Jogos da Categoria A: Para o El Clásico, o Derby de Barcelona ou as fases eliminatórias da Liga dos Campeões, os preços são significativamente mais altos, geralmente a partir de £150 e subindo rapidamente nos mercados de revenda.

Para o El Clásico, o Derby de Barcelona ou as fases eliminatórias da Liga dos Campeões, os preços são significativamente mais altos, geralmente a partir de e subindo rapidamente nos mercados de revenda. Hospitalidade: Para uma experiência premium, os ingressos VIP incluem acesso a lounges exclusivos e serviço de bufê. Esses ingressos geralmente custam a partir de cerca de £250 e podem chegar a £800 para assentos premium.

Para uma experiência premium, os ingressos VIP incluem acesso a lounges exclusivos e serviço de bufê. Esses ingressos geralmente custam a partir de cerca de e podem chegar a para assentos premium. Mercados secundários: Em plataformas como o StubHub, muitas vezes é possível encontrar preços competitivos para ingressos de última hora, com alguns bilhetes a partir de apenas £45 para jogos da liga padrão.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estadi Olímpic Lluís Companys

Enquanto o Spotify Camp Nou está sendo reconstruído para se tornar uma arena futurística com 105.000 lugares, o Estadi Olímpic Lluís Companys serve como sede temporária do clube. Localizado na pitoresca colina de Montjuic, tem capacidade para cerca de 54.000 pessoas.

O estádio oferece vistas incríveis da cidade e, embora tenha uma pista de atletismo, o ambiente continua eletrizante, especialmente durante os jogos noturnos. Os torcedores devem reservar um tempo para visitar o Parque Olímpico nas proximidades e a Fonte Mágica de Montjuïc antes da partida. É um ambiente mais intimista do que o Camp Nou, proporcionando uma perspectiva diferente da experiência do Barça.

Como voar para Barcelona?

Você pode voar diretamente para o Aeroporto de Barcelona-El Prat (BCN) a partir de praticamente qualquer grande cidade do mundo. Para quem viaja do Reino Unido, companhias aéreas como British Airways, easyJet, Vueling e Ryanair oferecem vários voos diários saindo de Londres, Manchester, Birmingham e Edimburgo.

Se você está procurando as melhores ofertas, abril e maio são épocas fantásticas para visitar. Voos de ida e volta a partir de hubs europeus podem ser encontrados por apenas £35 quando reservados com antecedência. Para encontrar as melhores tarifas, recomendamos usar mecanismos de busca como o Skyscanner para comparar datas e companhias aéreas.

Onde se hospedar em Barcelona?

Para os fãs de futebol, é altamente recomendável se hospedar perto da Plaça d’Espanya, pois oferece o acesso mais fácil ao estádio de Montjuïc. Se você quiser estar no centro da ação, o bairro do Eixample oferece uma bela arquitetura e é bem servido pelo metrô.

Para quem procura um clima de praia junto com o futebol, Poblenou é uma excelente opção, enquanto o Bairro Gótico é perfeito para os amantes de história que querem estar a poucos passos dos pontos turísticos mais antigos da cidade.

O que fazer em Barcelona?

Barcelona é um destino turístico de classe mundial que oferece muito mais do que apenas futebol. Para aproveitar ao máximo sua viagem, considere estes destaques:

O Museu do Barça: Mesmo com o estádio em obras, o museu permanece aberto e é um dos mais visitados da Espanha. Apresenta a exposição imersiva Spotify Camp Nou Live.

Mesmo com o estádio em obras, o museu permanece aberto e é um dos mais visitados da Espanha. Apresenta a exposição imersiva Spotify Camp Nou Live. Sagrada Família: a obra-prima inacabada de Antoni Gaudí é imperdível para qualquer visitante.

a obra-prima inacabada de Antoni Gaudí é imperdível para qualquer visitante. Las Ramblas e La Boqueria: Passeie pela famosa avenida e pare no mercado histórico para saborear algumas das melhores tapas do mundo.

Passeie pela famosa avenida e pare no mercado histórico para saborear algumas das melhores tapas do mundo. Parque Güell: Outra joia de Gaudí que oferece vistas panorâmicas da cidade e do Mar Mediterrâneo.

Como se locomover por Barcelona?

Barcelona possui uma rede de transporte público excepcional. O metrô é a maneira mais eficiente de se locomover. Para chegar ao Estadi Olímpic, pegue o metrô até a estação Espanya (Linha 1 ou Linha 3). De lá, você pode pegar um ônibus gratuito até o estádio ou usar as escadas rolantes externas que levam até o topo da colina.

O Aerobús é a maneira mais rápida de ir do aeroporto ao centro da cidade (Placa de Catalunya), com saídas a cada 5-10 minutos. Para um trajeto mais panorâmico, o sistema de ônibus TMB e os trens FGC também são muito confiáveis.

Como ficar conectado em Barcelona?

Manter-se conectado é essencial para se orientar pelas ruas sinuosas do Bairro Gótico e acompanhar as atualizações dos jogos. A eSIM.sm oferece uma solução digital com planos de dados para a Espanha a partir de apenas US$ 6,00. Você pode evitar tarifas de roaming caras e ativar seus dados assim que pousar no El Prat.

Além disso, para garantir sua segurança ao usar redes Wi-Fi públicas na cidade ou no seu hotel, recomendamos usar o NordVPN. Isso permite que você navegue com segurança e acesse seus serviços de streaming favoritos de casa sem restrições regionais, para que você nunca perca um minuto da preparação para o jogo.