Guia da GOAL para viagens ao Real Madrid em 2026: orientações para torcedores, Santiago Bernabéu, ingressos para os jogos, dicas sobre Madri e muito mais

Desde a sua fundação em 1902, o Real Madrid tem sido sinônimo do auge do futebol europeu, acumulando um número recorde de títulos da Liga dos Campeões e conquistas nacionais.

Jogando no coração da capital espanhola, o clube já foi o lar de lendas como Di Stéfano, Zidane e Cristiano Ronaldo, criando um legado que atrai milhões de torcedores ao Santiago Bernabéu a cada temporada para testemunhar tudo isso ao vivo.

Desde encontrar pacotes de viagem até garantir voos e visitas ao estádio, o GOAL tem tudo o que você precisa saber para tornar realidade o seu sonho de visitar o Bernabéu, incluindo ingressos, voos, pacotes de viagem e muito mais.

Quando o Real Madrid joga?

Data e hora Calendário Local Ingressos 12 de abril de 2026 - 17h Real Madrid x Girona Santiago Bernabéu Ingressos 22 de abril de 2026 (a definir) Real Madrid x Alavés Santiago Bernabéu Ingressos 13 de maio de 2026 - 20h Real Madrid x Real Oviedo Santiago Bernabéu Ingressos 24 de maio de 2026 (a definir) Real Madrid x Athletic Club Santiago Bernabéu Ingressos

Posso reservar pacotes de viagem para o Real Madrid?

A SportsBreaks, fornecedora oficial de ingressos do Real Madrid, oferece pacotes completos que eliminam as dúvidas na hora de planejar sua viagem ao Santiago Bernabéu.

Reservar um pacote de viagem permite que os torcedores tenham tudo em um só lugar. Esses pacotes foram criados para proporcionar tanto a emoção do futebol de nível mundial quanto uma estadia confortável na capital espanhola, garantindo que você não precise lidar com o complexo processo de reservas individuais.

Ingressos oficiais para o jogo: todos os pacotes incluem ingressos oficiais de entrada geral garantidos. Você pode escolher entre várias categorias de assentos, incluindo lugares atrás do gol ou fazer um upgrade para ingressos na lateral do campo.

todos os pacotes incluem ingressos oficiais de entrada geral garantidos. Você pode escolher entre várias categorias de assentos, incluindo lugares atrás do gol ou fazer um upgrade para ingressos na lateral do campo. Hospedagem em hotel: Nossos pacotes oficiais do Real Madrid incluem pelo menos uma noite de hospedagem em um hotel no centro da cidade, para que você esteja na melhor localização para sair e explorar tudo o que Madri tem a oferecer.

Nossos pacotes oficiais do Real Madrid incluem pelo menos uma noite de hospedagem em um hotel no centro da cidade, para que você esteja na melhor localização para sair e explorar tudo o que Madri tem a oferecer. A Experiência: Com futebol de nível mundial em campo e uma atmosfera de primeira classe fora dele, além de uma estadia em hotel em uma cidade tão fascinante quanto Madri.

Quanto custa viajar para assistir ao Real Madrid?

Data Calendário Preço do pacote a partir de Pacote 12 de abril de 2026 Real Madrid x Girona FC £489,00 Pacote 22 de abril de 2026 Real Madrid x Deportivo Alavés £548,00 Pacote 13 de maio de 2026 Real Madrid x Real Oviedo £420,00 Pacote 24 de maio de 2026 Real Madrid x Athletic Club £440,00 Pacote

Como conseguir ingressos para ver o Real Madrid?

O primeiro lugar para procurar ingressos para o Real Madrid é o site oficial do clube, que vende ingressos.

Esses ingressos costumam esgotar rapidamente, sendo que os Socios (sócios) têm prioridade na venda, seguidos pelos titulares do cartão Madridista Premium.

Se os ingressos estiverem esgotados no site oficial ou se você estiver planejando uma viagem de última hora, o StubHub tem atualmente ingressos disponíveis a partir de € 95. Plataformas de revenda como o StubHub ou o SeatPick oferecem acesso aos torcedores que viajam do exterior e precisam de lugares sem precisar ser membros.

Quanto custam os ingressos do Real Madrid?

Os preços dos ingressos para o Real Madrid variam significativamente dependendo do adversário e da competição.

Para jogos regulares da La Liga contra times do meio da tabela, os ingressos individuais mais baratos podem custar entre €50 e €75 nas arquibancadas superiores (4º Anfiteatro).

No entanto, para jogos da Categoria A:

Derby de Madrid / Liga dos Campeões: os preços geralmente começam em €120 e podem subir rapidamente nas plataformas de revenda.

os preços geralmente começam em €120 e podem subir rapidamente nas plataformas de revenda. Hospitalidade: Para uma experiência premium, os pacotes de hospitalidade “Silver” (que incluem serviço de bufê e acesso ao lounge) geralmente custam a partir de €300, enquanto a hospitalidade “Gold” dentro do estádio pode ultrapassar €900.

Para uma experiência premium, os pacotes de hospitalidade “Silver” (que incluem serviço de bufê e acesso ao lounge) geralmente custam a partir de €300, enquanto a hospitalidade “Gold” dentro do estádio pode ultrapassar €900. Mercados secundários: Os ingressos de última hora disponíveis em plataformas secundárias como StubHub e SeatPick custam a partir de € 95.

Independentemente de você optar por um pacote ou por uma reserva individual, a atmosfera dentro do estádio recém-renovado vale cada euro.

Viagem a Madri: tudo o que você precisa saber sobre a cidade do futebol

Tudo o que você precisa saber sobre o Santiago Bernabéu

O Estádio Santiago Bernabéu é uma maravilha da engenharia moderna. Após sua ampla reforma, agora tem capacidade para aproximadamente 85.000 espectadores. Muitos torcedores que visitam Madri reservam visitas guiadas ao Santiago Bernabéu para realmente mergulhar na atmosfera.

A característica mais marcante é sua fachada envolvente de aço e o teto totalmente retrátil, garantindo que as partidas possam ser disputadas em condições perfeitas, independentemente do clima.

No interior, o estádio possui uma passarela que oferece vistas de 360 graus da cidade. Para os torcedores, a proximidade das arquibancadas ao campo continua sendo uma de suas melhores qualidades, proporcionando uma atmosfera íntima e intimidadora para as equipes visitantes.

Nos dias de jogo, os bares ao redor da Calle de Marceliano Santa María são o lugar certo para se estar, já que milhares de madridistas se reúnem para cantar e dar as boas-vindas ao ônibus do time.

Como voar para Madri?

Você pode voar diretamente para o Aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD) a partir da maioria dos principais hubs internacionais, seja diretamente pelas companhias aéreas ou por meio de buscadores de voos como o Skyscanner.

Para os torcedores que viajam do Reino Unido, há voos diretos diários saindo de Londres, Birmingham e Manchester por meio de companhias aéreas como British Airways, Ryanair e EasyJet.

Os visitantes de longa distância podem chegar à capital espanhola por meio de voos diretos a partir de cidades como Nova York, Bangcoc e Cancún, operados pela Air Europa, Iberojet ou American Airlines.

Para encontrar a melhor relação custo-benefício, abril é atualmente o mês mais barato para voar para Madri em 2026, com passagens de ida e volta chegando a custar apenas € 20 quando reservadas com antecedência.

Onde se hospedar em Madri?

Os torcedores devem se hospedar no bairro de Chamartín, devido à proximidade direta com o estádio.

Se você preferir um ambiente mais turístico, as áreas de Sol ou Gran Vía são excelentes, desde que você esteja perto de uma estação da Linha 10 do metrô para uma viagem direta de 15 minutos até o estádio no dia do jogo.

O que fazer em Madri?

Embora o futebol seja o evento principal, Madri é uma cidade vibrante que oferece uma variedade infinita de cultura, gastronomia e história.

Para aproveitar ao máximo sua viagem, comece com o Bernabéu Tour. Mesmo que você vá assistir a um jogo, o passeio oferece uma visão dos bastidores da sala dos troféus (com 15 taças da Liga dos Campeões!), dos vestiários e da cabine presidencial.

Além do estádio, você pode explorar:

O Triângulo Dourado da Arte: visite o Museu do Prado, o Reina Sofía e o Thyssen-Bornemisza.

visite o Museu do Prado, o Reina Sofía e o Thyssen-Bornemisza. Parque do Retiro: Um enorme oásis verdejante, perfeito para um passeio antes do jogo.

Um enorme oásis verdejante, perfeito para um passeio antes do jogo. Puerta del Sol e Plaza Mayor: O coração histórico da cidade, repleto de artistas de rua e bares de tapas.

O coração histórico da cidade, repleto de artistas de rua e bares de tapas. A Casa do Futebol: Um museu localizado na Puerta del Sol dedicado inteiramente à história do belo jogo.

Como se locomover por Madri?

Madri possui um dos sistemas de transporte público mais eficientes e limpos da Europa.

Na cidade , o Metrô de Madri é seu melhor amigo. A Linha 10 leva você diretamente à estação Santiago Bernabéu, que o deixa bem em frente ao estádio.

, o Metrô de Madri é seu melhor amigo. A Linha 10 leva você diretamente à estação Santiago Bernabéu, que o deixa bem em frente ao estádio. Do aeroporto , a maneira mais fácil de chegar ao centro da cidade é pela linha 8 (linha rosa) do metrô, que conecta ao principal centro de transportes em Nuevos Ministerios em cerca de 20 minutos.

, a maneira mais fácil de chegar ao centro da cidade é pela linha 8 (linha rosa) do metrô, que conecta ao principal centro de transportes em Nuevos Ministerios em cerca de 20 minutos. Como alternativa, o Cercanías (trem suburbano) é uma opção rápida para quem está hospedado perto das estações de Atocha ou Chamartín.

(trem suburbano) é uma opção rápida para quem está hospedado perto das estações de Atocha ou Chamartín. Para viagens noturnas após um jogo, Madri conta com uma rede confiável de ônibus noturnos (Búhos) e serviços de carona compartilhada acessíveis, como Uber e Bolt.

Como ficar conectado em Madri?

Manter-se conectado no exterior é essencial para se locomover pela cidade, acompanhar os resultados ao vivo e compartilhar suas fotos do dia do jogo.

Esqueça o incômodo de procurar cartões SIM locais ou pagar tarifas de roaming exorbitantes. A eSIM.sm oferece uma solução digital perfeita com planos para a Espanha a partir de apenas US$ 6,00.

Você pode escolher entre pacotes de dados locais flexíveis que variam de 1 GB a 100 GB, ou até mesmo optar por dados ilimitados por apenas US$ 2,92 por dia.

Com suporte para as principais operadoras, como Movistar, Orange e Vodafone, você desfrutará de velocidades 5G ultrarrápidas e poderá manter seu número do WhatsApp ativo em toda Madri. Basta escanear o código QR que você receberá por e-mail e estará conectado assim que chegar à Espanha.

Além disso, para garantir sua segurança online ao usar redes Wi-Fi públicas em hotéis ou cafés e para acompanhar seus programas favoritos de casa, recomendamos usar o NordVPN. Ele permite que você acesse com segurança seus serviços de streaming e aplicativos bancários sem nenhuma restrição regional.