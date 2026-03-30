Guia da GOAL para reservar hotéis para a Copa do Mundo: preços médios, opções econômicas, transporte e muito mais

Com as eliminatórias concluídas e as últimas peças do quebra-cabeça da Copa do Mundo de 2026 encaixadas, agora é hora de avançar a todo vapor rumo ao início do torneio em junho.

Embora haja inúmeras opções e alternativas quando se trata de hotéis, para aqueles que tiverem a sorte de assistir aos jogos nos diversos locais da Copa do Mundo, não é recomendável deixar para a última hora a confirmação das reservas — especialmente porque os preços devem subir significativamente nas próximas semanas.

Deixe a GOAL lhe dar todas as informações sobre hospedagem na Copa do Mundo, desde os melhores lugares e locais para se hospedar até quanto você pode esperar pagar, e muito mais.

Como reservar acomodações para a Copa do Mundo de 2026: o essencial que você precisa saber

Não deixe para a última hora

Com os preços dos hotéis nas cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 previstos para subir em até 300%, em comparação com datas semelhantes em anos anteriores, estratégias de reserva antecipada são fundamentais.

Em algumas cidades, a Copa do Mundo também coincidirá com o 250º aniversário dos EUA, elevando ainda mais os preços no final de junho/início de julho.

Amplie suas opções

As opções de hotéis no centro da cidade ou próximos aos estádios estão se tornando escassas em algumas das cidades-sede da Copa do Mundo, então talvez você precise ampliar seus horizontes e procurar acomodações mais distantes.

O trajeto até o estádio pode ser mais longo, mas você pode acabar economizando uma boa quantia em despesas de hotel.

Reserve com cancelamento gratuito

Como a trajetória da sua seleção na Copa do Mundo ainda é incerta, é aconselhável verificar todas as opções de quartos com reembolso e os filtros de “cancelamento gratuito” ao fazer a reserva.

Esse método também permite que você remarque sua reserva caso surja uma vaga em um hotel mais próximo ou se precisar acompanhar sua seleção para uma cidade diferente nas fases finais do torneio.

Tanto as opções de cancelamento gratuito quanto as de sem pré-pagamento estão disponíveis ao pesquisar acomodações no Booking.com.

Onde se hospedar nas cidades-sede da Copa do Mundo de 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Aeroporto principal: Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL)

Dicas de transporte: o MARTA, sistema ferroviário de Atlanta, é a principal opção de transporte recomendada para evitar o tráfego intenso nos dias de jogo, com duas estações (Vine City Station e GWCC/CNN Center Station) localizadas próximas ao Mercedes-Benz Stadium.

Distância do estádio Faixa de preço (do mais baixo ao mais alto) Reservar hotéis Menos de 2 km $704 - $3055 Reservar hotéis Menos de 10 km $490 - $2.070 Reservar hotéis

Opções econômicas: Clarion Inn & Suites (Centro de Atlanta) (< 2 km do estádio), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Área de Atlanta/Universidade Emory) (< 10 km do estádio)

Opções de preço alto: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km do estádio), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km do estádio)

Dallas (AT&T Stadium)

Aeroporto principal: Aeroporto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW)

Dicas de transporte: Uma rede temporária de transporte público será criada especificamente para os dias de jogo, envolvendo o Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, o DART “Bus Bridge” e o Arlington Trolley.

Distância do estádio Faixa de preço (do mais baixo ao mais alto) Reservar hotéis Menos de 2 km $952 - $1161 Reservar hotéis Menos de 10 km $736 - $1341 Reservar hotéis

Opções econômicas: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km do estádio), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km do estádio)

Opções de preço alto: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km do estádio), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km do estádio)

Los Angeles (Estádio SoFi)

Aeroporto principal: Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX)

Dicas de transporte: O LA Metro é o provedor oficial de transporte público e oferecerá serviços significativamente aprimorados durante o torneio.

Distância do estádio Faixa de preço (do mais baixo ao mais alto) Reservar hotéis Menos de 2 km $555 - $1716 Reservar hotéis Menos de 10 km $503 - $1593 Reservar hotéis

Opções econômicas: Comfort Inn Cockatoo (perto do Aeroporto LAX) (< 2 km do estádio), Super 8 by Wyndham (área de Los Angeles-Culver City) (< 10 km do estádio)

Opções de preço alto: Best Western Plus Suites Hotel (Aeroporto LAX LA Stadium) (< 2 km do estádio), Marina del Rey Hotel (< 10 km do estádio)

Cidade do México (Estádio Banorte)

Aeroporto principal: Aeroporto Internacional Benito Juárez (MEX)

Dicas de transporte: A rota principal para o estádio envolverá uma combinação de metrô e VLT

Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior) Reservar hotéis Menos de 2 km MXN 2.553 - MXN 5.131 Reservar hotéis Menos de 10 km MXN 939 - MXN 6504 Reservar hotéis

Opções de baixo custo: Homesuites Rotarismo (< 2 km do estádio), Hotel TorreBlanca (< 10 km do estádio)

Opções de preço alto: Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km do estádio), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km do estádio)

Miami (Hard Rock Stadium)

Aeroporto principal: Aeroporto Internacional de Miami (MIA)

Dicas de transporte: O foco está no trem de alta velocidade, ônibus exclusivos e opções de estacionamento com transporte. O Brightline (trem de alta velocidade) é considerado a melhor opção para torcedores que viajam do centro de Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach ou Orlando.

Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior) Reservar hotéis Menos de 2 km $1.411 - $1.584 Reservar hotéis Menos de 10 km $610 - $2597 Reserve hotéis

Opções econômicas: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km do estádio), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km do estádio)

Opções de preço alto: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km do estádio), Monte Carlo Suites em Miami Beach (< 10 km do estádio)

Nova Jersey (MetLife Stadium)

Aeroporto principal: Aeroporto Internacional Newark Liberty (EWR)

Dicas de transporte: A principal conexão ferroviária é a Linha Ferroviária Meadowlands. Para quem optar pelo ônibus, o NJ TRANSIT 'TransitWay' é um novo corredor exclusivo para ônibus que foi criado para transportar mais 10.000 pessoas por hora.

Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior) Reservar hotéis Menos de 2 km $918 - $1766 Reservar hotéis Menos de 10 km $591 - $2335 Reservar hotéis

Opções econômicas: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km do estádio), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km do estádio)

Opções de preço alto: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km do estádio), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km do estádio)

Toronto (BMO Field)

Aeroporto principal: Aeroporto Internacional Pearson de Toronto (YYZ)

Dicas de transporte: As linhas Lakeshore West e East circularão a cada 15 minutos para acomodar o grande volume de torcedores, com a estação “Exhibition GO Station” da GO Transit, localizada próxima ao estádio.

Distância do estádio Faixa de preço (do menor ao maior) Reservar hotéis Menos de 2 km CAD 944 - CAD 4789 Reservar hotéis Menos de 10 km CAD 752 - CAD 1.623 Reservar hotéis

Opções econômicas: Union Hotel (< 2 km do estádio), Element Toronto Airport (< 10 km do estádio)

Opções de preço alto: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km do estádio), Riu Plaza Toronto (< 10 km do estádio)

Como reservar voos para a Copa do Mundo de 2026

Se você estiver viajando para a América do Norte para a Copa do Mundo de 2026, planejar com antecedência também é fundamental na hora de comprar passagens aéreas.

Reservar com antecedência geralmente resulta em tarifas mais baixas e horários de voo melhores, além de lhe dar a tranquilidade de saber que está tudo pronto para sua próxima aventura na Copa do Mundo.

Os torcedores que pretendem viajar para a América do Norte para a Copa do Mundo da FIFA 2026 podem encontrar voos em ferramentas de busca como o Skyscanner, comparando várias companhias aéreas. Reserve seu lugar hoje mesmo e prepare-se para um verão sensacional de futebol.

Qual é a programação por cidade-sede da Copa do Mundo de 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos).