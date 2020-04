Guga e a polêmica comemoração com o Fla: aprendizado e episódio superado

Em entrevista, o lateral apresentou a situação como "águas passadas"

Por um momento, parecia que os dias de Guga no estavam contados: o atleta tinha queimado seu filme com a torcida ao postar um vídeo celebrando a conquista da Libertadores 2019 pelo Flamengo.

Depois de muitas críticas, - algumas justas, outras que passaram do ponto - parecia improvável que Guga continuasse no clube, já que até mesmo a diretoria do acabou afastando o jogador. Assim, uma transferência para o Flamengo, que procurava um lateral direito, parecia o caminho mais lógico.

Agora, alguns meses depois, o jogador não só permanece no Atlético-MG, mas acabou ganhando a posição de titular, conseguiu se classificar para as Olímpiadas com a seleção brasileira e vem sendo muito elogiado pelo novo treinador Jorge Sampaoli. Desta maneira, o caso que quase o tirou do Galo parece ser águas passadas.

Assim, o lateral, junto com seu pai, comentou sobre a situação em entrevista concedida à Fox Sports Rádio.

"Foi muito difícil para a gente. Na realidade, foi uma brincadeira que vazou e deu aquela repercussão toda. A rede social é muito boa por um lado, mas por outro, é muito ruim. Nós sofremos, nunca tinhamos passado por isso. Eu, minha esposa, ele, a namorada dele... foi muito difícil, não vai acontecer mais." afirmou o pai do jogador.

Após o acontecido, a reação da torcida do Galo obviamente não foi boa. Confira algumas reações da época:

O Guga conseguiu colocar um fim na sua curta passagem pelo Galo. É um direito dele torcer pra qualquer time q não seja o Galo. Desde q não seja concentrado um dia antes de um jogo nas dependências do clube. #ForaGuga — Luiz Vitor Spuri 🤘 (@GuerreiroSpuri1) November 23, 2019

Ninguém é idiota de achar que os jogadores N tem time. Agora comemorar título de time rival dentro da Cidade do Galo? PQP, estou me sentindo desrespeitado com essa atitude do Guga. Tome providências @camara_sette. Se esse cara for para o jogo amanhã ele terá problemas! #ForaGuga — PH G🅰️LO 🐓 1908 (@phcastroalves) November 23, 2019

Mesmo que tenham havido críticas justas, nem todos ficaram neste âmbito. Segundo o jogador, após a repercussão negativa, ele acabou sendo até ameaçado pela torcida do Galo.

"Eu levo como aprendizado, e já viramos a chave. Fiz bons jogos aqui, ficou para trás. Eu sou muito inocente para tudo, nunca passei por algo parecido, com tanta gente me xingando e me ameaçando. Consegui me reconciliar com o clube, que é o mais importante, e com a torcida é jogo a jogo. Claro que tem gente que vai lembrar disso num jogo ruim e eu vou ter que saber lidar, mas eu mostrando meu futebol dentro de campo cada vez mais isso fica para trás."