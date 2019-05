Guerrero salva Inter na Copa do Brasil e reencontra a sua melhor versão

O peruano foi decisivo na vitória por 3 a 1 sobre o Paysandu, na ida das oitavas de final, e iguala o seu melhor número após 10 partidas

Paolo Guerrero foi decisivo para o Inter não deixar o Beira-Rio com um péssimo resultado diante do , nesta quinta-feira (23), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do . Os gaúchos abriram o placar com Rodrigo Lindoso, ainda no primeiro tempo, mas o zagueiro Micael igualou no início da segunda etapa. O peruano, contudo, não garantiu apenas a vitória como estipulou uma boa vantagem: fez dois belos gols que garantiram a vitória por 3 a 1.

O primeiro tento teve o atacante de 35 anos entrando na área após bela troca de passes para, com um chute seco, fazer o 2 a 1. Quando a partida começava a entrar em sua parte final, o camisa 9 subiu no terceiro andar para cabecear com calma e estufar os barbantes defendidos pelo goleiro Mota.

A fase é espetacular não somente pelos números em si, mas pelo fato de vir na esteira de um período difícil no qual o peruano foi obrigado a ficar longe dos gramados por causa de uma punição por doping. Levando em consideração apenas o faro artilheiro, Guerrero igualou o melhor momento de sua carreira até aqui: em 10 jogos foram sete tentos, início idêntico ao que teve em sua passagem marcante pelo – entre 2012 e 2015.

Guerrero Nº de gols nos 10 primeiros jogos 5 Hamburgo 0 Corinthians 7 4 7

E se o futebol brasileiro está repleto de centroavantes veteranos que não bobeiam em frente ao gol, como Fred ( ) e Ricardo Oliveira ( ), o peruano se coloca entre os grandes finalizadores da temporada.