Guerrero renova com Inter e anima torcida... do Alianza Lima? Entenda

O atacante era o sonho de consumo do Boca Juniors, mas reafirmou seu compromisso com o clube gaúcho

Se o ainda tinha esperança de contratar Paolo Guerrero, ela acabou nesta quinta-feira (13). O anunciou, em suas redes sociais, a renovação do contrato do atacante peruano. O vínculo agora vai até o fim de 2021.

A torcida colorada recebeu com bons olhos a notícia, afinal de contas Guerrero fez 21 gols em 44 jogos com a camisa colorada. Mas a grande curiosidade é que fãs do , do , também celebraram a notícia.

Isso porque Paolo Guerrero já disse, inúmeras vezes no passado, que sonha em vestir a camisa do Alianza antes de se aposentar dos campos. Atualmente com 36 anos, o atacante estará perto de completar 38 primaveras quando o vínculo com o Internacional chegar ao final. E os torcedores do clube peruano já estão ansiosos para ver Guerrero jogando pelo time de sua infância. Veja as reações de colorados e dos peruanos.

E o nome do homi???

É Paolo Guerrero....

👍🏾👍🏾👍🏾🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹 pic.twitter.com/R554TDBuSW — Mauro Lima (@Mauro_LSantos) February 13, 2020

combinaria mais até o fim d 2023 mas tá kkkkkkkkkkkkk — natália (@natcostaa1) February 13, 2020

Paolo Guerrero renueva con el Inter hasta Diciembre del 2021, creo que ya queda obvio que vuelve a Alianza Lima en el 2022, no? 🤩 — Facundo Valdivia (@facundovp95) February 14, 2020

Paolo Guerrero renovó su vínculo con Inter de hasta fines del 2021



Será su último año en el que extranjero antes de volver a Alianza Lima con su compadre Jefferson Farfán?



Ya tiene fecha su retorno? https://t.co/HDzj9kd3JH — Walo (@Walo_FA) February 13, 2020