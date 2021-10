Guerrero pede para deixar o Inter, e clube negocia rescisão amigável

Atacante pediu dispensa e clube admite acordo. Jogador chegou ao Internacional em 2018

Paolo Guerrero pediu para deixar o Internacional. O atacante peruano de 37 anos pediu dispensa do clube para resolver problemas pessoais, e já tem seus representantes negociando, junto da diretoria do Inter, um rompimento amigável de contrato.

Em nota divulgada pela assessoria do clube, o Internacional confirmou o pedido de dispensa do peruano, e admite um possível acordo com o atacante, que atuou pela última vez na derrota contra o Atlético Mineiro no último dia 2, quando jogou por apenas 8 minutos.

"O Sport Club Internacional comunica que o atleta Paolo Guerrero pediu dispensa para tratar de assuntos particulares. O clube e o staff do atleta estão reunidos para tratar da relação contratual, de forma amigável. Assim que houver uma definição concreta sobre o futuro do jogador, daremos a devida publicidade."

A saída do atacante já fazia parte dos planos do Inter para 2022. Ainda em setembro, em entrevista para a Rádio GreNal o executivo de futebol Paulo Bracks reconheceu que a permanência de Guerrero é muito difícil.

“Mesmo que o Guerreiro aceite uma redução salarial, é difícil reduzir salário no Brasil, tem uma legislação trabalhista muito dura em relação a isto”, destacou o executivo colorado.

Contratado pelo Inter em agosto de 2018, Guerrero só jogou quase um ano depois, em abril de 2019, graças a uma punição por doping, que teve seu efeito suspensivo revogado poucos dias depois da chegada do jogador ao clube gaúcho.

No total foram 43 partidas com a camisa do Colorado, com 32 gols marcados e três assistências. Guerrero não conquistou títulos em sua passagem pelo Inter, mas tem como destaque o prêmio de melhor jogador da Copa do Brasil em 2019, quando foi co-artilheiro com 5 gols marcados.