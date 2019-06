Guerrero entra para história da Copa América em reencontro com o Maracanã

Atacante é o o maior artilheiro em atividade na competição, com 12 gols

Quase um ano depois, Paolo Guerrero voltou ao Maracanã, e, diante de um público total de 26.346 torcedores, em sua maioria peruanos, se sentiu em casa e correspondeu às expectativas entrano para a história da artilharia da . O camisa 9 empatou o jogo, que acabou vencido pelo , de virada, por 3 a 1 sobre a , na noite desta terça-feira (18), em partida válida pela segunda rodada do grupo A.

O capítulo faz parte do momento "volta por cima" de Guerrero, após cumprir suspensão por doping. O atacante não marcava gols no Maracanã desde o dia 7 de maio de 2017, quando foi um dos protagonistas da conquista do pelo .

De lá para cá, Guerrero voltou a participar de outros cinco jogos no estádio, mas passou em branco. Foi a primeira vez que o atacante, atualmente no , participou de uma partida no Maracanã, já que o ainda não veio enfrentou rivais no "palco do futebol".

Paolo Guerrero 🇵🇪 marcou hoje seu 12° gol na #CopaAmerica , igualando a Eduardo Vargas 🇨🇱como maior goleador ativo na competição; também entrou para o Top 10 dos grandes artilheiros na história do torneio. pic.twitter.com/JfbfRrs94i — Copa América (@CopaAmerica) 19 de junho de 2019

Guerrero, que é o maior goleador da história da seleção do Peru, alcançou a ainda a marca de se tornar, ao lado de Vargas, do , o maior artilheiro em atividade na Copa América, com 12 gols.

Curiosamente, o próximo palco em que Guerrero irá jogar nesta Copa América, é bem conhecido para o atacante: a Arena e, desta vez, o adversário será o . Será que o camisa 9 vai brilhar de novo?