Guerrero entra no Top 3 de maiores artilheiros do Inter na Libertadores

Atacante superou D'Alessandro e Fernandão na seleta lista Colorada

Com dois gols marcados na vitória por 3 a 0 do sobre a , no Beira-Rio, na noite desta terça-feira (3), na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, Paolo Guerrero entrou para o top 3 de artilheiros do na competição.

O peruano, que já soma três tentos na atual Libertadores, ultrapassou os ídolos D'Alessandro e Fernandão na seleta lista de artilheiros do Inter no certame continental.

Caraí cortei o goleiro jaiaiaiia mas tá lá golllllllllll pegaaaaaa golaçoooooooooo Paolo guerrero pic.twitter.com/npQVHiJb2l — informativo Colorado (@infor_colorado) March 3, 2020

Saída de bola errada do goleiro e Guerrero marca pela segunda vez: Internacional 2x0 Universidad Católica #Libertadores pic.twitter.com/Kn99LzS2EG — Goleada Info (@goleada_info) March 3, 2020

Confira o ranking: