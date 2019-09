Guerrero é expulso contra o Flamengo, fica nervoso e inspira memes; veja!

O atacante peruano recebeu o cartão vermelho por ter xingado o juiz, após ter levado a pior em disputa com Rodrigo Caio

Paolo Guerrero defendeu o entre 2015 e 2018, mas não deixou o Rio de Janeiro com as melhores lembranças do . Desde então, a torcida costuma provocar o atacante peruano, que desde os duelos válidos pelas quartas de final da Libertadores – vencido pelos cariocas – foi demonstrando muita irritação em campo. Nesta quarta-feira (25), pela 21ª rodada do Brasileirão, a irritação lhe rendeu um cartão vermelho.

Após choque com o zagueiro Rodrigo Caio, Guerrero teve o supercílio aberto e, revoltado pelo fato de o zagueiro adversário não ter recebido cartão, agrediu verbalmente o árbitro, que o expulsou. As cenas inspiraram o humor dos internautas.