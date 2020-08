Guerrero: dois anos e melhor momento no Inter, mas com 'fantasmas' para exorcizar

Atacante peruano vive seu melhor momento pelo Internacional ao lado de Eduardo Coudet, mas desempenho contra o Grêmio e em decisões não é nada bom

Paolo Guerrero comemorou dois anos de nesta quinta feira (13), em partida contra o Santos, e a celebração foi em alto nível, com gol, assistência e vitória para o atacante . Sob o comando de Eduardo Coudet, o peruano vive seu melhor momento pelo clube, mas ainda precisa provar que pode ser decisivo em alguns momentos.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Guerrero foi contratado como a grande esperança de títulos para o Inter, mas seu início no clube não foi nada fácil. O peruano teve de esperar oito meses para poder estrear com a camisa vermelha, por conta de uma punição por doping.

Mais times

Mais alguém estava com saudade dos bastidores? 🥺 Então podem ficar tranquilos, estamos de volta! 🤩



Nossa câmera exclusiva mostra todos os detalhes da estreia com vitória no Gigante no @Brasileirao: https://t.co/JItBJnnkbH 🎥 🇦🇹 #VamoInter pic.twitter.com/Xt03YneVHn — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 14, 2020

O primeiro jogo do atacante foi apenas em abril de 2019, justamente no aniversário de 50 anos do Beira-Rio, e ele não decepcionou, tratou de balançar as redes para dar seu cartão de visitas e espantar a desconfiança após tanto tempo parado.

Em sua primeira temporada no Inter o peruano foi bem, marcando 20 gols em 41 jogos, igualando seu melhor desempenho em clubes brasileiros. Os números também foram bem melhores do que os de seu antecessor, Leandro Damião, que balançou as redes 19 vezes em duas temporadas no Rio Grande do Sul.

No entanto, o desempenho do centroavante em algumas partidas específicas chamou a atenção. Foram quatro clássicos contra o sem vitórias do Inter, e nos quatro Guerrero passou em branco. Além disso, o peruano também não conseguiu marcar nas decisões do Colorado na Copa do . O clube gaúcho chegou até a final, mas perdeu a decisão para o Athletico.

Na Libertadores do mesmo ano, ele até foi bem na primeira fase, mas novamente passou em branco nas duas partidas decisivas contra o Flamengo, que custaram a eliminação do Colorado na competição.

Foto: Getty Images

Este ano, com Eduardo Coudet, Guerrero vive seu melhor momento pelo clube. Já são nove gols em 14 partidas até o momento, médias de 0,64 gol por jogo. E os números do centroavante são ainda melhores desde o retorno do futebol no país. Ele balançou as redes cinco vezes em apenas seis jogos e em duas partidas pelo Brasileirão já são dois gols e uma assistência para colocar o Colorado na ponta da tabela.

No entanto, a sina de Guerrero contra o Grêmio continua. Neste ano já foram dois Gre-Nais, com um empate e uma derrota, e ainda sem marcar. A primeira partida foi pela Libertadores, no jogo que teve mais expulsões do que futebol. A segunda valia vaga na final do , mas terminou com vitória Tricolor.

Mais artigos abaixo

Os números do peruano com Eduardo Coudet são ótimos e ele vem jogando bem, mas precisa voltar a ser decisivo, como já foi em muitos momentos de sua carreira. Até por isso, o Inter contratou Yuri Alberto, uma “sombra” que Guerrero nunca teve ao longo de seus dois anos de Inter.

Mais do que jogar bem, o grande desafio do atacante será decidir partidas importantes para fazer o Colorado voltar a conquistar títulos.