Guerrero dispara após revés para o Palmeiras: "Aqui você joga com um a menos. É f..."

Atacante Colorado reclama de Wilton Pereira Sampaio; Dudu rebate: "Procuramos jogar futebol"

Paolo Guerrero deixou o gramado extremamente irritado com a arbitragem após a derrota do por 1 a 0 para o , no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (10). O atacante criticou o trabalho de Wilton Pereira Sampaio, que assinalou 20 faltas para cada equipe, e distribuiu dois amarelos para os palmeirenses, e três para os colorados.

Logo após o fim da partida, o peruano disparou: "É complicado jogar com ele apitando tudo para eles, para gente nada. Não sei. Aqui é difícil cobrar porque você joga com um jogador a menos, que é o juiz".

"É incrível, ele apita tudo para eles e para a gente não apita nada. É sacanagem! Mas eu vou falar o que? Eu não sou brasileiro. Para mim não dá para cobrar nada. Então é injusto. Jogar futebol aqui é f...", completou.

Dudu rebate

Na zona mista do Allianz Parque, Dudu, um dos líderes do elenco palmeirense, foi questionado sobre a fala de Guerrero e rebateu: "O Palmeiras procura jogar futebol. Se eles (Inter) têm essa opinião, que guardem pra si. A gente procura mostrar dentro de campo porque somos líderes do Campeonato Brasileiro, e estamos há tantos jogos sem perder".

Com o resultado, o Internacional precisará vencer o Palmeiras por dois gols de diferença para ficar com a classificação. Caso os gaúchos repitam o placar de 1 a 0, a vaga será decidida nas penalidades. Qualquer empate dá a passagem ao .