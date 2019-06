Guerrero corneta Muricy após vitória do Peru: "é pra você, professor"

O atacante também j falou sobre o clássico contra o Chile, que valerá vaga na finalíssima da Copa América 2019

Paolo Guerrero aproveitou a classificação do às semifinais da , após vencer o nos pênaltis neste sábado (29), para dar um recado ao ex-treinador Muricy Ramalho, que hoje é comentarista do SporTV e disse antes do confronto que a Celeste era favorita para avançar.

“Alô, Muricy, não gostei que você falou que o Uruguai era favoritaço, ai eu pensei: se Deus quiser vamos ganhar. Essa vitória é para você, professor”, afirmou o atacante peruano aos microfones do SporTV.

O camisa 9, depois, seguiu a falar em tom de respostas às críticas anteriores feitas à seleção, dedicou a vitória ao seu povo e já começou a pensar no clássico contra o – um duelo cercado de rivalidade.

“Me sinto muito orgulhoso. Eu não tenho palavras para descrever. Muita gente disse que o Peru não tinha garra, não tinha vontade. Eles tentam, com má intenção, desestabilizar o grupo. Hoje demonstramos do que esses caras são capazes no campo”.

“Vamos para a partida mostrando a força do grupo. Agora vem o Chile, é um clássico. Temos que nos preparar. O professor vai corrigir alguns erros da nossa equipe para nos deixar na melhor forma. Vai ser uma partida difícil, dura, mas temos totais condições de ganhar.”

Chile e Peru se enfrentam na próxima quarta-feira (03), em Alegre.