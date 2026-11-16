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O atacante da Holanda Cody Gakpo e o técnico Xavi Hernandez explicaram as nuances táticas de enfrentar a Alemanha de Jurgen Klopp. Antes do confronto pela Liga das Nações da Uefa, Gakpo destacou as diferenças entre o gegenpressing incessante e a elaborada abordagem de Xavi, baseada na posse de bola.

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Duelo tático à vista em Berlim

Enquanto a Holanda se prepara para enfrentar a Alemanha de Jurgen Klopp em uma partida decisiva da Liga das Nações da UEFA, as diferentes propostas táticas dos dois treinadores atraem as atenções. Xavi Hernandez conseguiu implementar uma filosofia baseada na posse de bola na seleção holandesa e recebeu muitos elogios após a goleada por 7 a 0 sobre a Grécia.

Enfrentar uma equipe treinada por Klopp, porém, representa um desafio físico e tático de outra natureza.

As duas seleções querem aproveitar os espaços nas transições e impor seus respectivos planos de jogo em campo.

Gakpo compara as filosofias de Klopp e Xavi

Questionado sobre as diferenças entre os estilos de Klopp e Xavi, Cody Gakpo destacou os princípios centrais que orientam cada treinador, mas observou que ambos têm o mesmo objetivo final.

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“Acho que Jurgen Klopp é muito associado ao Gegenpressing. Essa é a base da filosofia dele. A intensidade é muito alta; quando você perde a bola, precisa recuperá-la o mais rápido possível e partir imediatamente em direção ao gol adversário”, disse Gakpo sobre seu ex-treinador no Liverpool.

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“Já o nosso treinador [Xavi] entende o jogo de uma forma mais voltada à posse de bola.”

Gakpo acrescentou: “A semelhança é que, quando conseguimos recuperar a bola, os dois treinadores querem igualmente que avancemos em direção ao gol adversário o mais rápido possível, porque é nesse momento que surgem espaços.”

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Xavi fala sobre atacar os espaços diante da pressão de Klopp

Xavi detalhou sua abordagem tática e ressaltou a importância de atacar os espaços para desorganizar defesas bem estruturadas. Ele observou que enfrentar a Alemanha exigirá precisão na execução por causa do estilo agressivo de pressão da equipe.

“Especialmente contra equipes que defendem em bloco baixo, é fundamental que nossos pontas, meias ofensivos e centroavantes ataquem os espaços para deslocar a linha defensiva adversária”, afirmou Xavi.

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“Amanhã pode ser um pouco diferente, porque a Alemanha é uma equipe que pressiona constantemente. Essa é uma marca do estilo de Klopp. Será muito interessante ver os jogadores atacarem os espaços no momento certo para fazer passes precisos.”

Como aproveitar ao máximo a versatilidade de Gakpo pela esquerda

Xavi também explicou como utiliza Gakpo para tirar o máximo proveito das características do atacante do Liverpool, elogiando sua dedicação incansável e sua inteligência tática.

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“Ele é um jogador de alto nível que pode fazer a diferença até mesmo como centroavante ou segundo atacante. Mas a posição em que pode nos dar a maior vantagem é pela esquerda”, observou Xavi.

“Ele tem as características certas para pressionar os defensores adversários, fazer desmarques constantes no ataque, dar passes precisos e trabalhar pela equipe.”