Guerra pelo trono da Fifa: Trump promete salvar Infantino até o fim

Enquanto se intensificam os apelos pela destituição de Gianni Infantino da presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa), o presidente norte-americano Donald Trump entrou na crise em uma tentativa de salvar seu aliado próximo, depois que o projeto de privatização dos ativos comerciais da Copa do Mundo se transformou na maior crise a ameaçar o futuro do homem mais poderoso do mundo do futebol.

Fontes revelaram ao jornal britânico "Telegraph" que Trump está disposto a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para manter Infantino no cargo, em um momento em que se formam amplas alianças internacionais para retirar-lhe a confiança, após o colapso de seu polêmico plano de vender parcelas da Copa do Mundo a investidores do setor privado.

Gianni Infantino enfrenta uma pressão crescente para renunciar, depois que fracassou seu plano avaliado em 15 bilhões de dólares, que visava privatizar os ativos comerciais do futebol e vender parcelas deles a investidores.

O fracasso do projeto provocou uma onda de indignação nos corredores do futebol mundial, o que levou uma série de confederações continentais e federações nacionais a reconsiderar seu apoio ao presidente da Fifa, em meio a demandas crescentes por uma mudança na liderança da entidade internacional.

Movimentações dentro do governo Trump

Relatos indicaram, na segunda-feira, que Infantino se preparava para realizar conversas com autoridades do governo Trump, entre elas o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, em uma tentativa de reforçar sua posição dentro da Fifa. No entanto, a Federação Internacional de Futebol e o Departamento de Estado norte-americano se apressaram em negar a veracidade dessas informações.

Apesar disso, um alto funcionário norte-americano, próximo de Trump e de Infantino, afirmou ao jornal "Telegraph" que o presidente norte-americano passou a nutrir grande apreço pelo presidente da Fifa, depois que este desempenhou um papel importante na organização, pelos Estados Unidos, do que o funcionário descreveu como "a melhor edição da Copa do Mundo de todos os tempos", garantindo que Trump deseja sua permanência no cargo.

O torneio testemunhou ampla polêmica quando Trump revelou, em um episódio inusitado, que pediu a Infantino que interviesse para anular a suspensão do jogador Folarin Balogun antes do confronto entre Estados Unidos e Bélgica nas oitavas de final.

A fonte disse: "Gianni nos ajudou muito a oferecer a melhor Copa do Mundo de todos os tempos. O presidente é um grande admirador dele, e estou certo de que fará tudo o que puder para ajudá-lo".

E acrescentou: "Não acredito que o presidente vá mudar sua posição em relação a ele, pois é uma pessoa extremamente leal. Gianni contribuiu para que os Estados Unidos conseguissem sediar a Copa do Mundo, e valorizamos muito isso".

O sonho da ONU e uma relação estreita

Antes da eclosão da crise, relatos falavam sobre o desejo de Trump de indicar Infantino para o cargo de próximo secretário-geral das Nações Unidas, apesar de suas críticas frequentes à organização internacional, que ele considera não mais cumprir o propósito para o qual foi criada.

O início da forte relação entre Trump e Infantino remonta a agosto de 2018, quando os dois se encontraram pela primeira vez, e o presidente da Fifa presenteou o presidente norte-americano com dois cartões amarelos e um vermelho a título de brincadeira, dizendo que poderiam ajudá-lo a lidar com a imprensa.

Desde então, a relação entre as duas partes se consolidou de forma significativa. Durante a cerimônia do sorteio da Copa do Mundo de 2026, em dezembro passado, Infantino presenteou Trump com uma taça dourada com seu nome, além de uma medalha que colocou em seu pescoço.

Trump também recebeu o "Prêmio da Paz da Fifa" em dezembro, pouco tempo depois de não conseguir o Prêmio Nobel da Paz, que ele nunca escondeu o desejo de vencer.

Tentativas de contato frustradas e defesa norte-americana

Em um novo desdobramento, o jornal "New York Post" relatou que Infantino tentou entrar em contato com Trump após o colapso do projeto de venda dos direitos da Copa do Mundo, mas não conseguiu falar com ele.

Quando foi questionado, na sexta-feira, sobre o plano de venda dos direitos do torneio, Trump afirmou que não havia discutido esse tema com o presidente da Fifa.

Por sua vez, Paolo Zampoli, enviado especial para parcerias globais, disse que o histórico de Infantino não reflete o desejo de proteger um "clube fechado" que reúne as instituições mais ricas do futebol, mas mostra uma busca genuína por expandir o alcance do esporte e dar a mais países, comunidades e crianças a oportunidade de se beneficiarem dele.

E acrescentou: "Ele ouviu as preocupações e retirou a proposta, e essa é uma atitude digna de verdadeiros líderes. O debate agora deve se concentrar em como distribuir as riquezas e as oportunidades do futebol a todas as 211 federações membros, em vez de mantê-las nas mãos de poucos".

Inglaterra lidera a frente de oposição

Em contrapartida, a Federação Inglesa de Futebol desempenha um papel central na formação de uma nova aliança global que busca destituir Infantino, em coordenação com a União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), que intensificou seus contatos com as confederações da África e da Ásia para reunir apoio contra o presidente da Fifa.

Informações do "Telegraph" confirmam que a Federação Inglesa já retirou seu apoio a Infantino e se preparava para comunicá-lo oficialmente, em protesto contra o projeto de venda de parcelas da Copa do Mundo, que incluiu a participação de investidores ligados ao presidente norte-americano Donald Trump.

Os continentes africano e asiático possuem 100 federações nacionais com direito a voto, ou seja, cerca de metade dos membros da Assembleia Geral da Fifa, o que torna sua posição decisiva em qualquer movimento para retirada de confiança. Apesar disso, nenhuma federação dos dois continentes exigiu publicamente a saída de Infantino. Pelo contrário, as federações de Marrocos, Catar, Sri Lanka e Líbano anunciaram apoio ao presidente da Fifa.

A Confederação Africana de Futebol também não se opôs ao projeto de venda de parcelas da Copa do Mundo, limitando-se a afirmar que estudaria a proposta. Já a Confederação Asiática de Futebol anunciou sua recusa ao projeto, mas não chegou ao ponto de exigir a demissão de Infantino.

O fator tempo representa um elemento decisivo para os opositores do presidente da Fifa, já que a apresentação de um pedido oficial de retirada de confiança exige uma notificação prévia que pode se estender por até três meses, o que dá a Infantino a chance de tentar recuperar o apoio dentro da Assembleia Geral.

Reunião de emergência que acendeu a crise

Durante a reunião de emergência realizada pela União das Federações Europeias de Futebol na quinta-feira, Debbie Hewitt, presidente da Federação Inglesa e vice-presidente da Fifa, ao lado de vários membros do conselho da Fifa, afirmaram que não tinham conhecimento do plano de venda de parcelas da Copa do Mundo.

Em menos de 24 horas, Infantino foi obrigado a retirar totalmente o projeto, após uma onda de objeções sem precedentes.

A União das Federações Europeias de Futebol liderou a revolta contra o projeto, declarando que as 55 federações europeias estavam prontas para boicotar os torneios mundiais caso Infantino seguisse adiante com a execução de seu plano.

Laura McAllister, ex-capitã da seleção do País de Gales e vice-presidente da União Europeia de Futebol, foi a primeira a apresentar a ideia do boicote durante a reunião de emergência.

País de Gales retira seu apoio oficialmente

Em comunicado oficial, a Federação Galesa de Futebol anunciou a retirada de seu apoio à candidatura de Gianni Infantino a um novo mandato que se estenderia de 2027 a 2031.

O comunicado afirmou que as recentes falhas na governança, nos mecanismos de trabalho, na liderança, nos valores, na gestão das relações com as partes interessadas, na comunicação e em julgamentos equivocados fizeram a Federação Galesa perder a confiança na capacidade de Infantino de continuar liderando o futebol mundial.

E acrescentou que a incapacidade de colocar o interesse do esporte acima de qualquer outra consideração é algo inaceitável.

A União das Federações Europeias de Futebol havia atacado, no sábado, o que descreveu como "esquemas secretos preparados às pressas, articulados por pessoas desconhecidas e que trazem benefícios duvidosos ao futebol", garantindo que trabalha na elaboração de um plano que impeça a repetição de tais episódios no futuro.

A Federação Inglesa respondeu confirmando seu total apoio à posição da Uefa, ressaltando a necessidade de uma revisão abrangente e rigorosa da liderança da Fifa e de seu sistema de governança, de modo a garantir a gestão do futebol mundial com transparência e em benefício de todas as federações membros, consolidando os princípios da boa administração no longo prazo.

As federações da Holanda, da Alemanha, da Noruega e da Suécia também se juntaram à Federação Inglesa, anunciando sua recusa à permanência de Infantino na liderança da Federação Internacional de Futebol.