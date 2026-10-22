Em um movimento que vai redesenhar o mapa das transmissões esportivas mundiais, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) abriu as portas para a maior concorrência de sua história, oferecendo os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 e 2034 no mercado mais importante de todos: os Estados Unidos.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou, nesta quinta-feira, o lançamento de um chamado oficial para apresentação de propostas visando a obtenção dos direitos de transmissão midiática das Copas do Mundo de 2030 e 2034 nos Estados Unidos e em Porto Rico.

A FIFA esclareceu, em comunicado, que a disputa está atualmente aberta para os direitos do Mundial de 2030, com uma opção adicional que concede ao vencedor o direito de obter a transmissão da edição de 2034, em um acordo duplo cujo valor pode chegar a bilhões de dólares.

O comunicado apontou que a FIFA está aberta a "métodos inovadores" para alcançar públicos amplos, numa clara referência à entrada dos gigantes da transmissão digital e das plataformas, e definiu o dia 19 de novembro próximo como prazo final para a apresentação das propostas.

O fim do monopólio da Fox e da Telemundo

A rede "Fox" detinha os direitos exclusivos de transmissão em língua inglesa nos Estados Unidos para o Mundial de 2026, sediado pelos Estados Unidos, Canadá e México, enquanto a rede "Telemundo" detinha os direitos de transmissão em língua espanhola.

Mas os números astronômicos alcançados pelo último Mundial mudaram todos os cálculos. Segundo a FIFA, a média de audiência das partidas da Copa do Mundo de 2026 nas plataformas de transmissão televisiva e de internet nos Estados Unidos atingiu 13,5 milhões de espectadores, um aumento gigantesco de 166% em relação à Copa do Mundo de 2022 no Catar, o que transforma os próximos direitos em um verdadeiro tesouro.

A edição de 2030 testemunhará um acontecimento histórico, com a Espanha, campeã do Mundial de 2026, participando da organização do torneio ao lado de Portugal e do Marrocos, enquanto Argentina, Paraguai e Uruguai sediarão partidas inaugurais em comemoração ao centenário da competição, ao passo que a Arábia Saudita foi escolhida para sediar a Copa do Mundo de 2034.

A Netflix entra na disputa cedo

E, como sinal do acirramento da concorrência, a plataforma "Netflix" anunciou no início desta semana a obtenção dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 na Espanha e em Andorra, no primeiro grande avanço das plataformas de streaming na história do Mundial, o que abre a porta para um cenário semelhante nos Estados Unidos.



