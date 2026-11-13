Declarações públicas provocam forte reação
Kahn se manifestou sobre o debate depois que Hoeness associou publicamente o diagnóstico médico de Musiala ao salário do jogador e classificou a situação como um “dilema” para o campeão alemão. Embora o ex-goleiro reconheça que avaliações financeiras internas sobre jogadores lesionados são rotineiras, ele criticou a maneira como o assunto foi apresentado publicamente. A divergência gerou novas tensões na Allianz Arena sobre como o clube lida com a recuperação do meia.
Ex-dirigente critica discurso público
Em uma publicação no LinkedIn sobre a controvérsia, o ex-dirigente argumentou que clubes da elite não podem abandonar seus valores quando um jogador adoece: “Ele não deveria agir como se cumprir um contrato que o próprio clube assinou fosse um ato extraordinário de humanidade. O clube não comprou apenas o desempenho do jogador; assumiu também o risco.
“Os clubes adoram dizer que são uma família. O problema surge quando se fala em família enquanto isso não custa nada, mas se começa a falar em números assim que fica caro.”
Embora tenha reconhecido a necessidade de avaliar contratos de longo prazo internamente, ele insistiu que a empatia deve continuar sendo fundamental: “A questão decisiva é se eles ainda conseguem traduzir isso de volta [em termos humanos]. Ainda enxergam a pessoa por trás do ativo afastado dos gramados? O clube está ao lado do jogador ou apenas do contrato dele?
“Não é cinismo fazer esse tipo de pergunta. Não fazê-las seria falta de profissionalismo.”
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Presidente honorário questiona desempenho futuro
A polêmica começou quando Hoeness participou do programa Sonntags-Stammtisch, da BR, emissora da Baviera, e destacou que o meio-campista continua recebendo seu salário integral enquanto enfrenta uma condição médica ainda desconhecida.
Ao explicar no programa o desafio enfrentado pelos médicos do clube, Hoeness afirmou: “Estamos diante de um dilema neste caso, pois ele sofre de uma doença que não pode simplesmente ser curada, mas que pode ser controlada até certo ponto com o uso de medicamentos.”
Diante das exigências físicas do futebol de elite, o experiente dirigente também alertou que o atacante talvez nunca “recupere o nível de desempenho que tinha” antes de desenvolver a doença.
Meia afastado busca voltar à forma física
Apesar do debate entre os dirigentes, o Bayern prometeu apoio total a Musiala, um dos vencedores da Chuteira de Ouro da Eurocopa 2024, que soma 71 gols e 38 assistências em 235 jogos e tem contrato até 2030. Afastado desde setembro por uma lesão muscular na parte posterior da coxa, distinta da doença, ele voltou recentemente a treinar em campo. Administrar cuidadosamente sua carga de trabalho será agora a prioridade enquanto busca provar novamente seu valor no mais alto nível do futebol europeu.