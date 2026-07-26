Guerra fria depois do Mundial: a Argentina vinga-se da Espanha à sua maneira

A cantora catalã Aitana enfrenta uma ampla onda de críticas na Argentina devido ao seu apoio público à seleção espanhola durante a Copa do Mundo de 2026, numa polémica que se estendeu do campo desportivo ao mundo da música e das artes, e que ameaça agora o seu concerto marcado para outubro próximo.

O jornal catalão "Sport" noticiou que uma marca argentina de roupa anunciou nas redes sociais que deixará de utilizar o nome "Aitana" como sua marca comercial, explicando num comunicado polémico que "não deseja qualquer associação a um nome atualmente ligado a uma figura espanhola", e anunciou a mudança do seu nome para "Tini", em homenagem à famosa cantora argentina.

Da celebração à polémica

Aitana tinha animado um concerto nas celebrações da Espanha pela conquista do título da Copa do Mundo em Madrid, tendo sido contratada pela Federação Espanhola para cantar "Súper Estrella", uma das músicas da seleção durante o torneio.

Também demonstrou o seu apoio público à seleção nacional ao longo do Mundial, o que foi amplamente aplaudido em Espanha, mas que despertou a ira de alguns adeptos argentinos após a amarga derrota na final.

A derrota na final da Copa do Mundo de 2026 frente à Espanha continua a ser um choque duro para a Argentina, tendo deixado feridas profundas em alguns adeptos, e a polémica estende-se agora para além do campo desportivo, atingindo os artistas que apoiaram a seleção campeã.

O precedente de Rosalía

Aitana não foi a única artista espanhola envolvida na polémica, já que a cantora Rosalía viveu uma situação semelhante, tendo o seu concerto de homenagem, marcado para a passada quinta-feira na praça do museu Metropolitano de Artes Urbanas na cidade de Córdoba, sido adiado "para preservar a segurança dos artistas", depois de os organizadores terem recebido inúmeras mensagens ofensivas na sequência da publicação de um texto no qual a artista criticava a Argentina.

Rosalía acabou por pedir desculpa pelas suas declarações, mas a verdade é que Aitana não fez qualquer referência a uma equipa adversária nem criticou a Argentina, limitando-se a apoiar a sua seleção nacional, o que torna as críticas dirigidas contra ela motivo de amplo debate.

Futuro incerto

Esta polémica crescente poderá afetar o concerto de Aitana previsto para a Argentina em outubro próximo, num contexto em que persiste o descontentamento de alguns adeptos argentinos que ainda não superaram o choque da derrota na final da Copa do Mundo.