Guerra das TVs faz do sábado o novo horário nobre do futebol brasileiro

Nas cinco primeiras rodadas do Brasileirão o sábado à noite reuniu duelos mais aguardados que o domingo à tarde

É possível argumentar que os dois jogos mais atrativos da quinta rodada do Brasileirão 2019 foram o clássico entre e , no Pacaembu, e o duelo entre e no Independência. E o que essas partidas têm em comum? Ambos aconteceram no sábado à noite e sem transmissão pela TV aberta.

Neste início de campeonato estamos percebendo aos poucos uma mudança do horário nobre do futebol nacional. Ao invés das principais e mais aguardadas partidas acontecerem no domingo à tarde, horário em que Globo transmite partidas para todo o país, os melhores duelos estão acontecendo um dia antes, normalmente com transmissão aberta apenas para o Premiere, canal pay-per-view do Grupo Globo.

Se nesta semana os jogos de destaque no sábado foram os citados acima, os de domingo foram os mornos e -PR e e . A lista abaixo mostra os principais jogos exclusivos do Premier e quais foram transmitidos pela Globo nas primeiras rodadas de fim de semana do Brasileirão:

Jogos de Sábado (16h, 18h, 19h ou 21h)

x Botafogo

x Botafogo

Fluminense x

Corinthians x

Palmeiras x

Corinthians x

Atlético-MG x Flamengo

Santos x Palmeiras

Flamengo x Cruzeiro

Jogos de Domingo (16h)

Corinthians x

x Vasco

Cruzeiro x Internacional

São Paulo x Flamengo

Atlético-MG x Palmeiras

Santos x Vasco

Botafogo x Goiás

Athletico-PR x Corinthians

É possível interpretar essa mudança como mais um reflexo da guerra entre emissoras de TV e clubes pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro.

O Grupo Globo, que na semana passada anunciou a adição da Copa do Brasil ao pacote do Premiere, tenta valorizar o seu canal e ganhar novos assinantes para responder à perda dos jogos do Palmeiras e do Athletico-PR no canal.

Os jogos de domingo à tarde são os que mais têm alcance no país. Não só são abertos para todos como acontecem em um horário muito mais acessível que os jogos de quarta-feira à noite.

Ao tirar peso dessas partidas abertas, o Brasileirão parece que arrisca parecer ser ainda mais fraco do que já é para o público médio.

Os jogos de sábado à noite têm sido bons, mas quantas pessoas estão assistindo?