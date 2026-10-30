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Há relatos de que a tensão nos bastidores de Old Trafford está aumentando, enquanto a família Glazer demonstra frustração crescente com a gestão de Sir Jim Ratcliffe. Apesar de o fundador da INEOS ter assumido o controle das operações de futebol no início deste ano, o clube teve seu pior início de campanha na liga em quase quatro décadas.

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Projeto da INEOS sob pressão

Ratcliffe adquiriu uma participação minoritária no Manchester United em 2024, em um negócio de £ 1,2 bilhão que deu ao seu grupo INEOS controle total sobre as operações de futebol. O acordo incluía um aporte adicional de £ 245 milhões para modernizar a infraestrutura deteriorada de Old Trafford, elevando seu compromisso financeiro total a aproximadamente £ 1,5 bilhão. No entanto, dois anos depois, a recuperação esperada não se concretizou.

Em vez de avançar, o Manchester United se vê mergulhado em uma crise cada vez mais profunda. A equipe está há oito jogos sem vencer em todas as competições e conseguiu apenas uma vitória na Premier League até agora nesta temporada. Perigosamente a dois pontos da lanterna, este é o pior início de temporada do United em quase 40 anos.

Promessas não cumpridas e uma “farsa”

Observando de longe, a família Glazer estaria surpresa com o rápido declínio sob a nova gestão esportiva. Uma fonte próxima aos proprietários americanos disse ao Daily Mail que a situação atual é “uma farsa e não é o que eles esperavam nem o que lhes foi prometido”. A fonte acrescentou que os Glazer sentem que “nunca administraram o clube dessa maneira”.

A frustração é profunda, e a atual cúpula supostamente vê a abordagem da INEOS como um fracasso completo. Segundo a ESPN, os Glazer acreditam que Ratcliffe “não poderia ter concebido uma situação pior” em Old Trafford.

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Os acionistas majoritários supostamente consideram que houve uma “piora sistemática em todos os departamentos” desde a aquisição da participação. Para eles, a realidade atual é “o oposto do que ele disse ser sua estratégia”, o que lança sérias dúvidas sobre a viabilidade da parceria a longo prazo.

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Temor de queda no valor de mercado

A turbulência contínua ameaça o valor de mercado do Manchester United. Há quatro anos, os Glazer estabeleceram um preço de US$ 6 bilhões (£ 4,5 bilhões) para o clube, mas essa avaliação se torna cada vez mais difícil de justificar diante dos fracassos persistentes em campo.

Apesar de Ratcliffe ter ampliado sua participação para 28%, os Glazer mantêm o controle final sobre qualquer venda integral do clube. Pelos termos do acordo de 2024, os americanos podem obrigar o chefe da INEOS a vender suas ações caso aceitem uma oferta de compra integral feita por terceiros. Ratcliffe só poderia impedir isso se igualasse a oferta para comprar o clube por inteiro, algo considerado altamente improvável.

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Além disso, uma cláusula importante entra em vigor em fevereiro do ano que vem. A partir de então, Ratcliffe não terá mais o poder de impedir os Glazer de vender o United por um preço inferior aos US$ 33 (£ 25) por ação que ele pagou originalmente. Isso ocorre enquanto a INEOS busca enxugar seu portfólio mais amplo de clubes de futebol: recentemente, colocou o Lausanne-Sport, da Suíça, à venda e reduziu o preço pedido pelo Nice, da França.

Duelo com o Chelsea se aproxima

O United precisa pôr fim à má fase na visita ao Chelsea em Stamford Bridge, no sábado. A partida traz enorme pressão para o departamento de futebol, que precisa de um resultado positivo para aliviar a intensa cobrança sobre o projeto de Ratcliffe.

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Outra derrota deixaria o United perto da lanterna da tabela e aumentaria ainda mais a tensão na relação já abalada entre os Glazer e a INEOS. Com as tensões fora de campo chegando ao limite, só uma reação imediata dentro dele pode dar à atual direção tempo para salvar uma temporada desastrosa.