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Uma grande divisão surgiu entre os clubes da Premier League, com alguns rivais pressionando por uma nova investigação das finanças do Manchester City. Embora o clube já enfrente as consequências de 114 veredictos condenatórios, cresce o interesse em examinar suas contas referentes ao período posterior a 2018.

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Manchester City sob novo escrutínio

Após a confirmação, em setembro, de que o Manchester City foi considerado culpado de 114 acusações de infrações financeiras, vários rivais da primeira divisão agora exigem novas medidas, segundo relatos. A decisão inicial abrangeu supostas violações das regras entre 2009 e 2018, mas cresce a pressão para examinar a conduta financeira do clube nos anos seguintes.

Essa iniciativa, porém, criou uma divisão entre os diretores executivos dos clubes da Premier League. Enquanto alguns grupos querem uma análise imediata do período posterior a 2018, outros hesitam em iniciar outra longa disputa judicial que poderia prejudicar ainda mais a reputação da competição.

Questionamentos sobre contratos de patrocínio

Um dos principais pontos de discórdia vem das conclusões da comissão independente sobre os contratos de patrocínio do City. A decisão inicial destacou acordos que teriam sido disfarçados como investimentos dos proprietários. Segundo o The Independent, dirigentes de clubes rivais continuam céticos quanto à possibilidade de essas práticas terem cessado abruptamente e questionam se algo realmente mudou após 2018.

A comissão também estabeleceu que o clube e seus patrocinadores sediados em Abu Dhabi eram partes relacionadas. Dirigentes rivais acreditam que, se essa relação permaneceu inalterada, ela oferece uma base sólida para acusações adicionais referentes às temporadas seguintes.

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Por outro lado, a longa disputa já provocou desilusão generalizada no futebol inglês. Alguns diretores executivos temem que levar adiante um segundo caso possa criar um grande constrangimento para o esporte e preferem encerrar a questão a iniciar outra investigação prolongada.

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Dificuldades para reunir provas e ameaças estratégicas

Qualquer nova investigação enfrentaria obstáculos logísticos significativos. As acusações originais se apoiaram fortemente em um grande volume de e-mails vazados publicados pela revista Der Spiegel em 2018. Os clubes rivais reconhecem que é muito improvável obter provas concretas do mesmo nível para o período posterior a 2018.

Apesar disso, alguns dirigentes veem a possibilidade de uma segunda investigação como um instrumento estratégico de negociação. Eles acreditam que a ameaça de novas medidas poderia pressionar o City a aceitar a punição que está por vir, impedindo o clube de prolongar indefinidamente o caso atual por meio de recursos.

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Essa segunda análise proposta abrange uma era de muito sucesso para o clube. O período de oito anos em questão coincide com a conquista de seis títulos da Premier League por Pep Guardiola, o que aumenta consideravelmente o peso do caso para a competição.

Decisão prevista para o início do próximo ano

O Manchester City nega veementemente as acusações e recorreu da decisão inicial, afirmando possuir “provas irrefutáveis” para limpar seu nome. Uma decisão final sobre o recurso e as punições decorrentes é esperada para o início do próximo ano.

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As sanções ainda não foram definidas, mas o clube pode sofrer punições sem precedentes caso as decisões que o consideraram culpado sejam mantidas. Uma multa elevada, uma severa perda de pontos ou até mesmo a expulsão da Premier League continuam sendo possibilidades concretas.