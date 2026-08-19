O nome do craque marroquino Azzedine Ounahi voltou a ganhar destaque no mercado de transferências com força total, depois que quatro grandes clubes entraram em uma corrida acirrada para garantir seus serviços antes do fechamento da janela de verão, em um desenvolvimento que pode encerrar sua curta aventura no Girona.

Uma reportagem exclusiva do jornal espanhol "Mundo Deportivo" revelou que o cenário competitivo mudou radicalmente nas últimas horas, com Hull City e Ipswich Town, da Inglaterra, e o clube saudita Al-Ittihad se juntando à lista de clubes que desejam contratar o internacional marroquino, passando a disputar com o Ajax de Amsterdã, que renovou seu interesse com força nos últimos dias.

De acordo com a rádio "SER", o futuro de Ounahi está praticamente confirmado fora do estádio de Montilivi, com os quatro clubes fazendo esforços intensos para convencer o jogador e a diretoria do Girona, e tudo indica que a opção holandesa é a mais atrativa do ponto de vista esportivo, já que conta com uma vantagem decisiva na figura do técnico Míchel, que conhece bem Ounahi de sua passagem anterior pelo Girona e insiste em trazê-lo de volta ao seu elenco.

As altas exigências financeiras do Girona e a forte concorrência haviam emperrado nas últimas semanas a transferência de Ounahi para o Ajax, mas o retorno com força do gigante holandês reembaralhou as cartas e reacendeu a disputa.

No lado inglês, o mercado da Championship vive uma grande movimentação, com Hull City e Ipswich Town demonstrando um desejo desenfreado de contratar o craque de Marrocos, enquanto a entrada do Al-Ittihad representa uma opção financeira tentadora, embora o jogador exija a existência de um projeto esportivo sólido para convencê-lo.

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Esta disputa a quatro surge após o recente retorno de Ounahi ao Girona depois de sua participação histórica com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo, na qual entrou para a história como o primeiro jogador do Girona a marcar em uma fase final de Mundial, feito que elevou consideravelmente sua cotação no mercado.

Por outro lado, o técnico do Girona, Quique Sánchez, ainda aguarda a definição do caso, pois, embora Ounahi ainda faça parte oficialmente do elenco, sua saída daria ao clube um forte reforço financeiro e liberaria um grande espaço na folha salarial para continuar reforçando o elenco antes do fechamento do mercado.