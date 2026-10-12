Ilkay Gündogan, estrela do Galatasaray, afirmou que não sente nervosismo antes do confronto de sua equipe com o Barcelona, seu ex-clube, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões, mas que o duelo carrega, sem dúvida, sentimentos especiais.

Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, Gündogan acrescentou: "Assim que o apito inicial soar, estarei totalmente concentrado na partida. Antes e depois do jogo, será maravilhoso reencontrar meus amigos mais próximos."

E prosseguiu: "Temos muita qualidade individual em nosso plantel, especialmente no setor ofensivo. Mas nosso maior ponto forte é a energia e o ímpeto que conseguimos gerar, sobretudo quando jogamos diante da nossa torcida."

Ele destacou: "Quando mantemos nossa solidez defensiva e levamos esse entusiasmo e essa intensidade emocional para dentro do campo, podemos causar problemas reais a qualquer equipe do mundo."

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Gündogan comentou ainda: "Pouca participação e saída próxima? Não, esses rumores não são verdadeiros. Quero continuar aqui depois da janela de transferências de inverno e dar tudo o que tenho para conquistar mais um título com o Galatasaray."

E explicou: "Como vencer o Barcelona? A equipe catalã joga atualmente com muito controle e muita confiança. E para poder competir com um time que vive esse momento de brilho, é preciso defender de forma praticamente perfeita e ter muita ousadia com a posse de bola."

Barcelona é o grande favorito ao título da Liga dos Campeões

Gündogan reforçou: "Não se pode apenas recuar e esperar dentro da área; é preciso aproveitar com muita precisão os poucos espaços que a equipe deixa durante as transições ofensivas. Neste momento, vejo o Barcelona como o melhor time da Europa e o grande favorito ao título da Liga dos Campeões."

E continuou: "Eu esperava o sucesso de Flick no Barcelona? Hansi é um treinador excepcional e sabe exatamente como conduzir a equipe. Ele apresenta uma filosofia de jogo muito clara e, ao mesmo tempo, cria um ambiente positivo. O fato de suas ideias terem dado resultado tão rapidamente no Barcelona comprova sua competência."

E completou: "Me arrependo de algo que disse durante minha passagem pelo Barcelona? Todas as vezes em que falei publicamente, minha motivação vinha de uma única coisa: meu profundo amor pelo clube e meu enorme desejo de vencer. Sempre exijo de mim os mais altos padrões e tento reforçar esse mesmo senso de responsabilidade em quem está ao meu redor. Minhas palavras nunca tiveram a intenção de fazer críticas negativas; sempre buscaram nos ajudar a evoluir como equipe e a atender às exigências de um clube do tamanho do Barcelona."

Ele ressaltou: "A temporada 2023-2024 sem títulos para o Barcelona? Sofremos com a má sorte por causa de lesões de jogadores fundamentais em momentos importantes e, nas partidas decisivas da Liga dos Campeões ou nos clássicos, simplesmente nos faltou aquela pequena dose de sorte ou de qualidade na frente do gol."

Sobre Lamine Yamal, Gündogan comentou: "Desde o primeiro treino dele com a gente, estava claro que possuía um talento excepcional. Mas a maturidade e a regularidade de nível que ele demonstra no cenário mundial com uma idade tão jovem são algo impressionante."

E seguiu: "Jogar ao lado de Rodri no Manchester City foi um verdadeiro privilégio, porque ele dá à equipe muita organização e muito equilíbrio. Ele lê o jogo antes de qualquer outra pessoa, ganha os duelos importantes pela bola e controla o ritmo da partida com seus passes. Ele é o pilar fundamental de qualquer equipe em que atue."

E explicou: "Jesus é um bom atacante, trabalha incansavelmente pela equipe, pressiona com inteligência e faz muitas movimentações sem bola que criam espaços para os companheiros."

Ele observou: "O que aprendi com Guardiola? Pep mudou completamente a forma como eu vejo o futebol. Quando você trabalha sob o comando dele, aprende as razões por trás de cada movimento e de cada metro que percorre dentro de campo. Sua atenção aos detalhes, suas ideias táticas e sua busca constante pela perfeição são impressionantes. Ele me tornou um jogador melhor, mas também me tornou uma pessoa mais capaz de pensar e refletir."

E acrescentou: "Quais são suas expectativas para Galatasaray x Barcelona? Nunca gosto de prever resultados exatos. O que espero é um jogo forte e intenso, de alto nível técnico, no qual daremos tudo o que temos para vencer."

E concluiu: "Já em relação à final, é sempre difícil prever o que vai acontecer na Liga dos Campeões, mas as equipes que têm a qualidade do Manchester City ou do Barcelona estão sempre entre as principais candidatas. E, neste momento, vejo o Barcelona como o time mais forte do mundo."