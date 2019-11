Guardiola x VAR: técnico do Manchester City tem no árbitro de vídeo seu carrasco

Decisão sobre o primeiro gol dos Reds na vitória por 3 a 1 sobre os atuais campeões da Premier League é a mais recente polêmica do treinador vs o VAR

Pep Guardiola iniciou a temporada como um admirador do árbitro de vídeo, agora o treinador do se recusa a sequer discutir sobre o assunto.

"A razão para isso [VAR] é trazer mais justiça e esse é único motivo pelo qual eu gosto do VAR", disse Guardiola após o primeiro jogo do time na Premier League 2019/20.

Três meses após a declaração, a resposta de Guardiola às perguntas sobre as decisões do VAR é diferente. A derrota para o por 3 a 1 no último final de semana, enfureceu o espanhol uma vez que o VAR confirmou pênalti para os Reds. Além disso, Guardiola reclama de um possível pênalti para o seu time, no qual o VAR analisou o lance e não marcou a infração.

A relação entre o arbitro de vídeo e Guardiola já viveu altos e baixos. Em 2018, nas quartas de final da , a eliminação para o Liverpool rendeu a expulsão de Guardiola no jogo de volta após o treinador questionar, no intervalo, uma decisão tomada pelo VAR.

Na temporada seguinte o cenário foi outro. Na ocasião, com as decisões tomadas a favor do City, Guardiola pouco se “comoveu” com as escolhas e chegou a descrever as circunstâncias como "cruéis" de maneira irônica.

Ainda sim, após outra decisão do arbitro de vídeo em jogo do Manchester City vs Bournemouth contra a equipe de Guardiola, a qual a Premier League confirmou dias depois que deveria ter sido marcada a penalidade, Pep recorreu ao sarcasmo para ressaltar o seu desdém. "Foram mãos claras no último jogo, mãos claras. Mas uma penalidade? Não, por favor".

Todo esse retrospecto levou às cenas deste final de semana após o apito final da derrota por 3 a 1, nas quais frustrado, Guardiola foi filmado apertando a mão do árbitro Michael Oliver em campo e dizendo sarcasticamente: "Muito obrigado". Com o revés, o Manchester City, em segundo na classificação, soma nove pontos de diferença para o Liverpool, em primeiro na tabela.

Questionado em entrevista coletiva acerca do gesto irônico e sobre a decisão do VAR, Pep Guardiola indicou as repórteres que perguntassem para os árbitros do clássico.

O técnico do Manchester City esperava que o VAR resolvesse as injustiças do jogos. Mas até o momento, não foi possível.