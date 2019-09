Guardiola sobre limite de gastos do City: "não pudemos comprar como os rivais"

Time de Manchester advertiu Guardiola e falou que espera que em breve eles possam voltar a gastar mais

Pep Guardiola falou sobre a política de transferências do e afirmou que na janela de contratações do último verão europeu o clube azul não conseguiu se reforçar como os outros oponentes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Não podíamos comprar como o resto dos adversários ou dar-lhes às equipes o que eles pediam pelos seus jogadores", disse o treinador catalão.

Curiosamente, o Manchester City foi um dos times que mais gastou na atual janela de transferências. Foram 138,4 milhões de libras (cerca de R$ 690 milhões) em cinco atletas: Rodri, João Cancelo, Angeliño, Pedro Porro e Scott Carson. Na penúltima janela de transferências, entretanto, o City contratou apenas Ryiad Mahrez.

Mais artigos abaixo

Guardiola falou claramente que o clube colocou um limite para ele poder gastar na janela.

"O clube me disse: 'você tem um limite e não pode ir além. Quiçá no futuro, mas agora será assim'. Eu disse que vale a pena, que eu não faria, e nós não fizemos, então vamos com o que temos. Às vezes, quando isso acontece, a equipe se junta mais, estamos encontrando soluções para fazer isso. Vamos trabalhar. Infelizmente agora não podemos trabalhar por causa da pausa para os jogos das seleções, mas vamos trabalhar nisso", disse Guardiola.