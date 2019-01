Guardiola se coloca abaixo de Solskjaer: "Começo dele é muito melhor que o meu"

Técnico catalão elogiou o treinador do maior rival, Manchester United que conquistou apenas vitórias desde que assumiu o cargo

Pep Guardiola não hesitou em reconhecer e valorizar o bom trabalho feito por Ole Gunnar Solskjaer, técnico do maior rival do City, o Manchester United. Em entrevista coletiva após o massacre dos citzens sobre o Burton Albion por 9 a 0, pelo primeiro jogo da semifinal da Carabao Cup, Guardiola foi perguntado sobre o rival e demonstrou respeito ao trabalho do norueguês, de acordo com a FourFourTwo.

"O começo dele é muito melhor que o meu. Eu perdi meu primeiro jogo e empatei o segundo. Ele ganhou todos os jogos. Ele é um técnico jovem e tem conseguido grandes resultados. Eu vi alguns minutos dos jogos deles e eles têm jogado bem", analisou Pep.

Sua boa sequência nos Diabos Vermelhos igualou o recorde de Sir Matt Busby, lendário treinador dos anos 1940 do United. Caso vença a partida contra o Tottenham no domingo (13), Solskjaer passará a marca do antigo técnico.

(Foto: Getty Images)

Mesmo assim, Guardiola preferiu não ficar comentando muito sobre o rival. Antes, diz estar focado no difícil duelo que o Manchester City terá contra o Wolverhampton na segunda-feira (14), pela Premier League. Os Lobos já venceram o Tottenham e o Chelsea pelo certame nacional e eliminou o Liverpool da Copa da Inglaterra.

"Mas não é da minha conta ficar falando dos oponentes, temos um jogo difícil contra os Wolves. Será uma partida complicada. Temos um dia de folga e depois vamos preparar para o duelo", falou Guardiola.