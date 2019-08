Guardiola sai em defesa do Figueirense e times menores no futebol

Após a goleada de 4 a 0 do Manchester City sobre o Brighton, o treinador catalão falou sobre a situação dramática do clube brasileiro

Pep Guardiola voltou a demonstrar estar antenado com o que acontece no futebol de todo o mundo. Neste sábado (31), por exemplo, o treinador do lamentou a crise pela qual passa o , que já motivou greve dos jogadores, derrota por W.O. na e também pode render perda de pontos por causa dos atrasos salariais e falta de adequação ao Fair Play Financeiro.

“É um problema que queremos ver só os clubes grandes e esquecemos dos pequenos sempre. A sociedade está estruturada assim. Os clubes deixam de existir porque não têm recursos, porque as federações não pagam, não têm patrocinadores. Ficam sem ter o que fazer, e os grandes só se preocupam com o que é deles”, disse com exclusividade para o DAZN.

“Teria que ser um plano da federação, e não punir os jogadores ou o treinador, porque todos queremos que o Figueirense possa continuar na liga do e jogando futebol. Mas precisa existir um plano de viabilidade econômica para que essas equipes possam subsistir. Porque as pessoas querem ver as grandes equipes, do Brasil, ou de fora, e são tantas, tantas partidas que essas equipes pequenas vão pouco a pouco desaparecendo. É uma coisa mundial, temos que tentar fazer as federações darem um passo à frente”, completou.

Quando falou na crise mundial vivida pelos times de menor expressão, Guardiola deixou evidente, nas entrelinhas, também estar falando dos eventos mais recentes que aconteceram na , onde recentemente o Bury FC, clube com mais de 130 anos, precisou fechar as portas por não ter encontrado investidores.