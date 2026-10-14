Guardiola rompe o silêncio e lidera a revolta do Manchester City contra a decisão histórica de condenação

Em um momento decisivo da história do Manchester City, a lenda decidiu voltar. Pep Guardiola não suportou ver seu navio afundar de longe e se voluntariou para liderar a campanha de resposta pública dos Citizens à sentença que os condenou por violação das regras financeiras, horas antes do confronto decisivo contra o Paris Saint-Germain.

Apesar de ter deixado o cargo de técnico no último verão, o treinador espanhol de 55 anos ainda é considerado o símbolo maior e mais respeitado do clube, e decidiu voltar para casa depois da divulgação da sentença, descrita como injusta com o clube.

Retorno voluntário para liderar a batalha

O jornal britânico "The Sun" revelou que Guardiola sabe muito bem o tamanho de sua influência global e sempre desejou assumir o comando no momento em que a sentença fosse divulgada. Depois de uma longa espera por uma decisão que não veio, ele se viu obrigado a partir no verão.

Mas, desde a condenação do City nas 114 acusações, Guardiola divulgou um comunicado no qual afirmou seu desejo de apoiar seu time de coração "em cada passo da batalha". O jornal indica que ele chegará a Manchester na tarde desta quarta-feira para conversas diretas com o presidente do conselho de administração, Khaldoon Al Mubarak, e com seu amigo próximo Ferran Soriano.

Guardiola deve se sentar ao lado de Khaldoon Al Mubarak na tribuna de honra durante a partida contra o Paris Saint-Germain, em uma mensagem clara do clube de apresentar uma frente unida e sólida diante do mundo.

Em um gesto emocionante voltado à torcida, o jornal confirmou que o clube imprimiu cartões especiais com as letras "CTID" — sigla para "City Till I Die" (City até a morte) — para distribuir aos torcedores que ficarão no setor Pep Guardiola.

Aliança europeia inesperada

Depois da partida, espera-se que Guardiola se reúna com o atual técnico do City, Enzo Maresca, e com o treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, antes de deixar Manchester rapidamente.

Fontes próximas a Guardiola confirmaram ao jornal britânico que ele não planejava voltar tão rápido, mas que, diante da situação atual e de sua fé inabalável na direção do clube, está determinado a apoiá-los até o fim.

A movimentação acontece em um momento em que o Manchester City recorreu oficialmente da sentença contra ele, prometendo seguir lutando para provar sua inocência.

E parece que o City poderá encontrar mais apoio na Europa do que entre seus rivais da Premier League, algo confirmado por Luis Enrique, antigo companheiro de Guardiola no Barcelona, que disse antes do confronto decisivo: "Quando ouvi a decisão pela primeira vez, fiquei surpreso, mas temos que respeitar os procedimentos e aguardar o recurso".

E completou: "Espero que as coisas corram bem para o Manchester City, porque o que eles fizeram dentro de campo foi impressionante, e mereceram com justiça os títulos que conquistaram".

Por sua vez, o capitão Rúben Dias afirmou que o vestiário continua unido: "Sinto que falo em nome de todo o time: estamos muito tranquilos, confiamos no clube e estamos totalmente focados em aproveitar o futebol".







