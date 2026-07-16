Guardiola revela suas seleções favoritas na Copa do Mundo... e estabelece uma condição para a Espanha conquistar o título

O espanhol Pep Guardiola, técnico do Manchester City, revelou quais seleções torcerá durante a Copa do Mundo de 2026, afirmando que não torce por uma seleção específica, mas sim pelos jogadores pelos quais nutre um carinho especial.

Guardiola disse, em entrevista ao site OKX: “Na Copa do Mundo, vou escolher os jogadores de quem gosto. Não torço por uma única seleção, mas sempre torço pelas equipes que contam com jogadores de quem gosto e com quem já joguei, e ficarei feliz em torcer por eles”.

O técnico catalão destacou: “Se a Argentina conquistar o título da Copa do Mundo, há jogadores que conheço; o mesmo vale para a França; já a Portugal tem jogadores cuja sintonia me impressiona”.

Pep acrescentou que acompanhará três seleções em especial durante o torneio: Argentina, França e Portugal, considerando que elas contam com nomes aos quais ele está ligado ao longo de sua carreira.

Sobre as chances da seleção de seu país, Guardiola falou sobre a oportunidade da Espanha conquistar o título no dia 19 de julho, enfatizando que a chave está no talento individual dentro do sistema coletivo.

Guardiola explicou que a Espanha conta com uma geração jovem excepcional, liderada por Pedri e Lamine Yamal, mas estabeleceu uma condição essencial para a conquista do título: a boa forma de Rodri. Ele afirmou: “Se Rodri conseguir se firmar no meio-campo ao lado de Pedri e Lamine, e se estiver em sua melhor forma, a Espanha poderá fazer a diferença.”