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Depois de 17 anos de glória e pressão constante, Pep Guardiola decidiu parar para recuperar o fôlego. Dez anos inteiros no comando do Manchester City, período em que conquistou 41 títulos oficiais, foram suficientes para que ele se desse neste verão uma pausa muito aguardada, a segunda de sua carreira, depois da famosa pausa entre o Barcelona e o Bayern de Munique.

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Em uma viagem particular ao Brasil, Guardiola participou de uma entrevista excepcional com seu ex-companheiro do "time de ouro" do Barcelona, o lendário Romário, publicada pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo". Ali, o filho de Santpedor abriu o coração e revelou sonhos que não se realizaram, decisões das quais não se arrepende e segredos sobre os quais nunca havia falado.

Neymar: o sonho que não se completou

De todas as estrelas que Guardiola treinou, um nome continua a persegui-lo como um sonho não realizado: Neymar da Silva, o craque brasileiro do Santos.

Pep admitiu que tentou com todas as forças convencer o astro brasileiro a se juntar ao Bayern de Munique, antes de Neymar escolher o caminho do Camp Nou. Apesar do fracasso da tentativa, Guardiola garantiu que o brasileiro tomou a decisão certa.

A admiração do treinador espanhol por Neymar começou na final do Mundial de Clubes de 2011, quando o Barcelona atropelou o Santos. Naquele dia, ele pensou: "Eu gostaria de tê-lo treinado".

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Pep elogiou a fluidez do seu futebol, a sua beleza e a sua coragem, e mais tarde se divertiu ao vê-lo formar o famoso e temido trio com Lionel Messi e Luis Suárez.

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Pep foi além e afirmou, em uma ocasião anterior, segundo o jornal espanhol: "Se Neymar tivesse ficado no Barcelona e não tivesse ido para o Paris Saint-Germain, o time teria ganhado a Champions League mais duas ou três vezes".

Messi: não liguei para ele por respeito ao Barcelona

Quando o assunto Lionel Messi entrou em pauta durante a entrevista realizada no Brasil, Guardiola revelou o lado mais humano da sua personalidade.

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Embora Messi tenha estado perto de se transferir para o Manchester City no verão de 2020, quando enviou um pedido oficial para deixar o Barcelona, Pep garantiu que nunca tentou contratá-lo. O motivo não foi esportivo nem financeiro, e sim puramente sentimental.

O treinador catalão afirmou: "Nunca liguei para Messi desde que saí da La Liga. Sou torcedor do Barcelona e preferia que ele ficasse lá".

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Sobre a rivalidade histórica entre Messi e Cristiano Ronaldo, Guardiola acredita que ela foi uma bênção para os dois. "Um ajudou muito o outro a manter esse nível", disse, elogiando a capacidade de finalização do astro português e descrevendo-o como "um jogador competitivo de altíssimo nível".

Lamine Yamal: o novo herdeiro

Quando perguntaram a Guardiola quem vai carregar a bandeira depois de Messi e Ronaldo, ele não hesitou nem por um instante e escolheu Lamine Yamal, atual estrela do Barcelona e dono da camisa 10.

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"Acho que Yamal tem algo diferente. Ele tem aquela vontade de ser o melhor", disse Pep, destacando que a ambição é o que o diferencia de todos.

Guardiola também falou sobre seu grande mestre, Johan Cruyff, sob cujo comando ele e Romário jogaram. Ele reconheceu que Cruyff foi o melhor treinador que teve na vida e a pessoa que lhe ensinou a entender o jogo de forma completa, ressaltando que "treinar não se resume apenas à tática".

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Itália: a proposta constrangedora

Em uma grande surpresa, Guardiola revelou que, depois de deixar o Manchester City, recebeu uma proposta tentadora para treinar a seleção da Itália e conversou com Paolo Maldini e Leonardo, mas acabou recusando.

Ele concluiu: "É a primeira vez que falo sobre isso, mas me senti constrangido por recusar uma proposta de um país como a Itália". E explicou que, se a oferta tivesse chegado anos antes, ele a teria aceitado, mas o cansaço depois de 17 anos competindo a cada três dias falou mais alto do que o entusiasmo por encarar um novo desafio.