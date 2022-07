Guardiola responde sobre rumores de Neymar no Manchester City

Apesar das especulações, o treinador dos Citizens negou que o craque brasileiro tenha sido oferecido ao clube inglês

Pep Guardiola negou os rumores de que Neymar tenha sido oferecido ao Manchester City durante uma coletiva pré-jogo. Ainda assim, o treinador aproveitou para elogiar o jogador brasileiro.

O futuro do atacante do Paris Saint-Germain segue sendo alvo de muita especulação na França. Dessa vez, a imprensa europeia noticiou que o craque estaria envolvido em uma troca com Bernardo Silva, meio-campista dos Citizens.

Aliás, a GOAL apurou que o PSG estaria aberto a vender o brasileiro, caso recebesse uma oferta adequada pelo jogador. E, depois de rumores de uma transferência para o Newcastle e o Chelsea, foi a vez do Manchester City, também da Inglaterra, ser apontado como seu próximo destino, conforme noticiou o jornal francês Le Parisien.

Questionado, o treinador espanhol negou que Neymar tenha sido oferecido ao clube inglês: "Peço desculpas ao Le Parisien, mas não é verdade", disse Guardiola, antes de um amistoso da pré-temporada, na coletiva de imprensa.

“Lamento por eles porque as informações que receberam são falsas. Neymar é um jogador incrível e a informação que tenho é de que ele é uma grande pessoa."

"Todo verão, (dizem que) o Manchester City vai comprar 150 jogadores, e isso não é verdade. Sinto muito por Neymar, é claro."

Para essa temporada, o City se reforçou com Erling Haaland, Kalvin Phillips, Julian Álvarez e o goleiro Stefan Ortega, mas Neymar provavelmente custaria consideravelmente mais do que foi gasto, dado seu status de jogador mais caro do mundo.

No time francês, e apesar dos rumores, o craque brasileiro segue em pré-temporada com o PSG no Japão, com o jogador sendo testado em uma nova função pelo técnico Christophe Galtier.