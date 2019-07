Guardiola rejeita rótulo de arrogante no City em pré-temporada: "isso é falso"

Treinador destaca que essa rotina de viagens de pré-temporada ainda é uma novidade para o Manchester City

A passagem de Pep Guardiola e de seus comandados por qualquer lugar não passa despercebida. Em turnê na Ásia com os compromissos da pré-temporada, o time do foi acusado de ser arrogante e avarento por só querer ir à para ganhar dinheiro e não para interagir com os fãs e com a mídia. Guardiola rebateu essas acusações e falou sobre a rotina corrida da pré-temporada.

"Eu devo dizer que não concordo com o que foi dito e isso é falso. Para falar algo assim é preciso saber exatamente o que acontece no nosso clube. Tivemos um tempo incrível em Shangai. Estamos comprometidos para cooperar com o que está sendo feito na China. As pessoas do hotel, todo mundo vem pedir para a gente fazer coisas e estamos prontos para isso. Por isso não conseguimos entender o que as pessoas estão dizendo. Talvez um jornalista tenha ficado chateado, eu não sei porque, mas está muito longe da realidade", rebateu Guardiola.

O técnico catalão falou sobre a experiência dessas viagens de pré-temporada com o Manchester City. Ele destacou que para a equipe azul essas turnês são uma novidade.

"Para nosso clube é uma grande experiência ir para outros países porque nós não somos o , , , , de Munique. Eles fazem isso há anos. Para nós é sempre uma experiência nova a cada temporada, nos ajudará em campo e nós fizemos isso na última jornada. Fora do campo estamos mostrando o incrível clube que somos e como estamos tentando ser melhor a cada temporada", falou Pep.

