Guardiola reencontra Chelsea, uma pedra constante no seu caminho

Seja pelo Barça ou pelo Bayern, o catalão deve ter pesadelos quando entra nos corredores do Stamford Bridge

Campeão de tudo por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, Pep Guardiola é considerado um dos maiores treinadores da atualidade, conseguindo realizar proezas únicas na equipes por onde passou. Mas segue com um algoz bem perigoso: o Chelsea, justamente seu próximo adversário na Premier League.

Em 19 jogos, os Blues derrotaram times comandados pelo catalão em oito ocasiões. E o atual treinador da equipe, Thomas Tuchel, tem 100% de aproveitamento diante do rival.

Os resultados ruins de Guardiola contra o Chelsea, porém, não são exclusividade do alemão: eles vem acontecendo desde quando o técnico ainda comandava o Barcelona - e quando tinha cabelo.

Por mais que o primeiro encontro tenha terminado com a classificação do Barça sobre os Blues, na Liga dos Campeões de 2008/09, o Chelsea foi o único time que enfrentou os Blaugranas naquela edição do torneio e não saiu derrotado, sendo eliminado após dois empates, no critério do gol qualificado. Era só o prelúdio do que estava por vir.

Em 2011/12, novamente nas semifinais da UCL, agora contra Roberto di Matteo, sofreu uma derrota e eliminação até mesmo traumática, perdendo em Londres por 1 a 0, com gol de Drogba, e vendo Messi perder pênalti em empate por 2 a 2 no jogo de volta que decretou a queda do Barcelona. Foi o último jogo de Guardiola como treinador do clube catalão na Liga dos Campeões, já que ele anunciaria a sua saída apenas três dias após a eliminação.

Se escapou de sofrer na mão dos ingleses quando treinava o Bayern de Munique, o treinador teve que aprender a lidar com os Blues ao assumir o Manchester City, na Inglaterra. Os dois primeiros jogos contra a equipe londrina? Duas derrotas para os Citizens.

Logo, venceu o Chelsea por três vezes consecutivas, em 2017 e 2018, e parecia deixar a "maldição" para trás. Isso, é claro, até a chegada de Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel has been named as the #UCL Men's Coach of the Year! 🏅 pic.twitter.com/IqvtSkq763 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2021

3 de janeiro de 2021. Essa foi a última vitória de Pep Guardiola contra os Blues, em pleno Stamford Bridge. Pouco mais de 20 dias após o ocorrido, o clube resolveu pela demissão de Frank Lampard e pela contratação de Tuchel. O resto, como se diz, é história.

Primeiro, na Copa da Inglaterra, o Chelsea bateu o todo-poderoso City por 1 a 0 nas semifinais, eliminou o rival e se classificou para a decisão, onde seria derrotado pelo Leicester. Depois, no Campeonato Inglês, em vitória por 2 a 1, em pleno Etihad Stadium, com gol de Marcos Alonso nos acréscimos do segundo tempo. E para terminar, obviamente, na grande decisão da Liga dos Campeões, com o catalão até mesmo sendo questionado por decisões controversas e ficando "no bolso" de Thomas Tuchel. Três duelos emocionantes e que terminaram com a derrota dos Citizens.

É nesse cenário que Chelsea e Manchester City se reencontram neste sábado, às 8h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Premier League, em Stamford Bridge, com os Blues podendo se transformar na primeira equipe a vencer Guardiola por quatro vezes consecutivas. E o mais ácidos podem até brincar: vai que o treinador já esteja ficando acostumado...