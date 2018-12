Guardiola quer vitórias contra Leicester e Southampton antes de encarar o Liverpool

Treinador espanhol lançou o desafio a seus jogadores de somarem seis pontos nos próximos dois jogos

Pep Guardiola é um treinador que gosta de desafios, ele tenta extrair ao máximo de seus e deixar no elenco o espírito competitivo. Mais uma vez, o treinador catalão entrou em ação e deixou seus atletas com a missão de vencer Leicester City e Southampton antes do confronto contra o Liverpool, em janeiro.

A equipe tropeçou neste mês de dezembro em duas ocasiões. Contra o Crystal Palace, em que perdeu de 3 a 2 e diante do Chelsea, para quem foi derrotado por 2 a 0, fechando a vitória por 3 a 1 sobre o Everton.

"Precisamos vencer o Leicester. Na última temporada perdemos pontos e vencemos em seguida. É isso o que temos que fazer. Temos dois jogos fora antes do ano novo e temos que fazer isso. Quando vencemos, insisto que não é para ficarmos tranquilos e agora é o mesmo. Perdemos um jogo, acontece, é concentrar nos próximos", disse o treinador espanhol.



(Foto: Getty Images)

No entanto, Guardiola destacou que é difícil derrotar os dois adversários que tem pela frente antes do encontro com o time de Klopp.

"É sempre difícil vencer no Leicester, depois Southampton. Vamos ver o que acontece."

Uma das maiores dificuldades de Guardiola, é manter a mesma escalação. O time começou a rodar, o que trouxe jogadores que tem aparecido pouco na temporada.