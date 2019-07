Guardiola quer Sané, mas avisa: "quem não estiver feliz que vá embora"

Técnico do City já disse que não quer atletas infelizes em seu elenco. Bayern de Munique quer levar o alemão, que se recusou a renovar o contrato

Leroy Sané continua esperando que o de Munique e o cheguem a um acordo. O atleta está avaliado em mais de 100 milhões de euros (R$ 422 milhões) e os alemães têm dúvidas sobre pagar um valor tão alto ou não. Enquanto isso, Pep Guardiola falou sobre a situação do atacante.

O treinador quer que o atleta fique a todo custo e, mesmo que restem dois anos de contrato, tentaram renovar o acordo sem êxito:

"O clube fez uma oferta no ano passado e temos o desejo de que fique conosco", disse o catalão que está à frente do time do Etihad Stadium.

No entanto, ele reforça que, se algum atleta não estiver feliz no Manchester City, deve ir embora do atual campeão inglês. O espanhol comentou com o clube suas intenções em uma dezena de ocasiões e tem claro que o jogador que não estiver contente, está melhor em outro clube:

"Queremos gente que esteja feliz aqui. Vamos ajudá-lo da melhor maneira que sabemos. Falei dez vezes com o clube para dizer a eles que aqui quero gente que esteja contente. Se não estiverem felizes, que procurem outro lugar", comentou.

Por outro lado, Pep Guardiola é consciente da complicação que é encontrar um jogador com as características físicas e técnicas de Leroy Sané, assim como a situação que atravessa o alemão, que poderia ser titular em praticamente qualquer equipe do mundo: "Ele e todo mundo sabe que é difícil pela qualidade que temos. Ele tem umas qualidades especiais que são difíceis de encontrar em todo o mundo", concluiu.