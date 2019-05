Guardiola prefere Premier League porque não chega à final da Champions há um tempo, diz Klopp

Técnico do Liverpool chega a sua segunda final consecutiva de Champions League

Durante entrevista coletiva nesta terça-feira, às vésperas da final da Liga dos Campeões, Jürgen Klopp aproveitou para rebater Pep Guardiola e dar uma 'alfinetada' no treinador espanhol. O comandante do afirmou recentemente que a Premier League é mais importante do que a , devido à constância e ao número de jogos. Klopp, que está em sua segunda final de Champions consecutiva à frente do , respondeu, em tom de brincadeira.

"Pep diz essas coisas porque ele não chega na final da Champions League há algum tempo", disse Klopp.

A competição continental é a última chance que Klopp tem de conquistar um título com o Liverpool nesta temporada. Desde que chegou aos Reds em 2015, Klopp disputou três finais de campeonatos e perdeu os três. Na atual campanha, é a oportunidade de levantar seu primeiro caneco com as cores do time de Merseyside.

Tido como um dos grandes favoritos a conquistar a Premier League, Klopp viu o time de Guardiola vencer a competição na última rodada. Por isso, após a brincadeira, o treinador do Liverpool fez questão de elogiar o rival.

"Ele é um grande técnico e merece todo louvor que ele recebe. Nós tentamos vencer a Premier League nessa temporada, mas o City foi um time melhor. Mas ainda temos outra competição a disputar", falou o treinador dos Reds.