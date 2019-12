Guardiola pede três reforços, e é bom o Manchester City atendê-lo

Treinador catalão teria exigido três peças para o elenco, para compensar a saída de seu ex-assistente técnico, Mikel Arteta, que fechou com o Arsenal

A temporada do na Premier League está longe de ser a dos sonhos. Claudicante nessa edição do campeonato inglês, o time comandado por Pep Guardiola vem sofrendo com lesões e com performances e resultados ruins. Para tentar contornar a situação, Guardiola pediu à diretoria do City a contratação de mais três peças para essa janela de transferências, que abre em 1 de janeiro.

O City, campeão de todos os torneios domésticos (Premier League, e ) na última temporada, já tropeçou várias vezes na atual edição. De 17 partidas, foram 11 vitórias, dois empates e quatro derrotas, que deixam a equipe azul na terceira posição da Premier League, quatro pontos atrás do e a 14 do .

Um dos grandes problemas dessa temporada é a defesa. Com a lesão de Aymeric Laporte e os maus momentos (também permeados por lesões) de John Stones e Nicolas Otamendi, o meio-campista brasileiro Fernandinho tem sido presença constante na linha de defesa dos Citzens.

Por isso, Pep definiu que quer dois defensores para somar ao elenco. Além de tudo, quer também um atacante, já que Sergio Agüero também tem sofrido com lesões e Gabriel Jesus não tem rendido o esperado.

Com a confirmação da saída de seu ex-assistente técnico, Mikel Arteta, que foi ser treinador do , Guardiola vê um resto de temporada muito difícil pela frente e sabe que os títulos não acontecerão com a mesma "facilidade" que na jornada anterior.

Recentemente foi trazido a público que Guardiola teria uma cláusula em seu contrato que o permitiria deixar o clube antes do fim de seu contrato, que expira em 2021. O técnico refutou tal informação e disse que conversaria com a diretoria a respeito de seu futuro.

O fato é que dependendo dos rumos que a temporada tomar, Guardiola pode deixar a equipe, talvez vítima do próprio sucesso e do nível de performance e resultados jamais vistos na . Para segurar um dos treinadores mais badalados do mundo, a diretoria talvez precise abrir mais os cofres com fundos dos e atender aos pedidos do técnico catalão, responsável pela melhor fase da história do clube em seus 125 anos de existência.