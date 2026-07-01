Em meio ao choque causado pela eliminação precoce da seleção alemã nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Mats Hummels, campeão mundial de 2014, indicou Pep Guardiola e Jürgen Klopp para comandar a “Mannschaft” no lugar de Julian Nagelsmann, afirmando que os dois são “os melhores do mundo há quase duas décadas”.

Homels afirmou, durante sua análise no canal “Magenta TV”, que o técnico espanhol Pep Guardiola e o alemão Jürgen Klopp representam a escolha ideal para tirar a seleção alemã do buraco em que se encontra, após a humilhante eliminação da Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O ex-zagueiro de 37 anos acrescentou: “Acho que tanto Guardiola quanto Klopp são adequados para qualquer time, seja um clube ou uma seleção nacional. Na minha opinião, eles são os melhores treinadores da última década, ou melhor, dos últimos 17 ou 18 anos, em nível mundial. Por isso, imagino que qualquer um deles seja perfeitamente adequado”.

Apesar de ter colocado os dois nomes na mesa de candidatos, Hummels não escondeu sua preferência pelo seu ex-técnico no Borussia Dortmund. Ele explicou: “É uma abordagem que realmente prefiro, pois ele reorienta a equipe por completo, de modo que a vitória seja a única coisa que importa; apenas a vitória, isso é o mais importante”.

As declarações de Hummels aumentam a pressão sobre a Federação Alemã de Futebol, em meio a exigências da torcida e da mídia por uma mudança radical na comissão técnica, após mais um fracasso que se soma à série de resultados decepcionantes da seleção nos últimos grandes torneios.