Guardiola, o visitante que amedronta o Santiago Bernabéu e a torcida do Real Madrid

Treinador tem números incríveis contra os merengues, principalmente no estádio de seu rival, e vira o grande trunfo do City para avançar na Champions

Nesta quarta-feira (26), o Real Madrid recebe o Manchester City pela primeira partida das oitavas de final da . Se de um lado os espanhóis são os maiores campeões do torneio e sempre estão entre os favoritos para levar o troféu, o time inglês nunca ganhou a competição continental e tem e Pep Guardiola se maior trunfo, principalmente quando o adversário é o clube merengue jogando no Santiago Bernabéu.

Essa será a nona vez que o espanhol visita o em seu estádio como treinador. Das outras oito vezes, saiu com a vitória em cinco oportunidades, incluindo um 6x2 com show de Messi e um 2x0 na semifinal da Liga dos Campeões da Europa, de novo com uma exibição de gala do argentino. A única derrota de Pep no Bernabéu foi como técnico do de Munique, por 1x0. Inclusive, Zidane chegou a dizer recentemente que o melhor técnico do mundo na sua opinião é o espanhol.

O Real Madrid é a equipe que Guardiola mais enfrentou em sua carreira como atleta e treinador. Foram 17 encontros com 9 vitórias para o comandante do City, além de quatro empates e quatro derrotas. Assim, o espanhol surge como um dos grandes carrascos do clube merengue.

Apesar de tudo isso, o Madrid aposta suas fichas em Zidane, que ganhou suas 12 eliminatórias de Champions como treinador do clube, levando três títulos seguidos da competição. Além disso, o City nunca ganhou do Real, perdendo dois confrontos no Bernabéu, e empatando outro dois em Manchester.

Esse será o primeiro duelo entre os dois comandantes e, recentemente, Zidane disse que o melhor treinador do mundo em sua opinião é o espanhol. Com tudo isso em jogo, cabe esperar para ver qual retrospecto será mais decisivo neste grande confronto pelas oitavas da Champions.