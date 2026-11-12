Guardiola não está sozinho: ex-técnico de Cristiano entra na disputa pela sucessão de Pochettino

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Todos nos Estados Unidos falam sobre Pep Guardiola, e todos esperam que ele seja o sucessor de Mauricio Pochettino, mas, nos bastidores, há um novo nome que entrou com força na lista de interesses, um nome que possui grande experiência internacional, sabe como conduzir seleções em grandes torneios e pode mudar todos os cálculos na corrida pela busca de um novo técnico para a seleção americana.

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De acordo com informações da rede "talkSPORT", a Federação Americana de Futebol não coloca apenas Guardiola na mesa de negociações, mas acrescentou um novo nome à lista reduzida: Roberto Martínez, ex-técnico da Premier League e ex-treinador das seleções da Bélgica e de Portugal.

Esse desdobramento acontece em um momento em que Pochettino parece estar a caminho do Manchester United, um dos gigantes da Premier League, depois de chegar a um acordo preliminar para substituir Michael Carrick, demitido do cargo após uma série de resultados catastróficos.

Os responsáveis pelo processo de mudança na direção nos Estados Unidos desejam contratar Guardiola acima de tudo, em um movimento que seria como um sonho realizado, mas ao mesmo tempo reconhecem a dificuldade de convencer o treinador espanhol a interromper seu período de descanso. Por isso, começaram a estudar alternativas sérias, e Martínez foi o novo nome que se impôs com força.

Vale lembrar que o técnico espanhol Pep Guardiola não treina nenhuma equipe desde o verão passado, quando deixou o Manchester City após uma década no clube — uma década em que construiu uma história inesquecível, vencendo seis títulos da Premier League e da Liga dos Campeões da Europa, e é considerado um dos melhores treinadores da história. Também conquistou três títulos consecutivos do campeonato com Barcelona e Bayern de Munique.

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Mas Guardiola é a opção preferida da Federação Americana, e sua contratação representaria sua primeira experiência no mundo da seleção, um desafio completamente novo na trajetória de um treinador que venceu tudo em nível de clubes.

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Já o novo nome, Roberto Martínez, possui o que Guardiola não tem: verdadeira experiência internacional. Ele já treinou as seleções da Bélgica e de Portugal, que deixou após a eliminação delas na Copa do Mundo no verão passado. É um treinador que sabe bem como lidar com grandes estrelas, como construir uma seleção capaz de competir nos grandes torneios e como gerir um vestiário repleto de culturas diferentes.

A experiência de Martínez com a lenda portuguesa Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo de 2026 é uma das etapas mais marcantes de sua carreira como treinador, pois comandou a seleção portuguesa no maior torneio do mundo, apoiando-se em Ronaldo não apenas como artilheiro e líder dentro de campo, mas como símbolo de experiência e liderança dentro do vestiário.

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Apesar de a caminhada de Portugal no Mundial ter terminado com a eliminação que levou Martínez a deixar o cargo em seguida, sua experiência com Ronaldo confirmou sua capacidade de comandar uma seleção que conta com uma estrela do tamanho da lenda portuguesa, e de lidar com toda a pressão midiática e torcedora que a cerca — uma experiência que pode ser decisiva caso ele assuma o comando da seleção americana na próxima etapa.

Ainda assim, não será tão fácil para os dirigentes americanos no caso de Guardiola, já que, antes de deixar o Manchester City, ele deu a entender sua intenção de tirar uma pausa do futebol.

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Apesar de sua saída do clube, Guardiola manteve seu apoio ao Manchester City nos últimos meses e enviou uma mensagem emocionante aos torcedores após a condenação do City em todas as acusações de irregularidades financeiras na Premier League em setembro.

Caso Guardiola assuma o comando da seleção americana, ele poderia estar presente à beira do campo bem a tempo da Copa Ouro da Concacaf no próximo verão, torneio que será seu primeiro teste de verdade com a seleção.

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Mas a entrada de Martínez na disputa levanta uma nova questão: a Federação Americana prefere arriscar com um grande nome sem experiência internacional, ou escolhe um treinador que conhece bem o caminho das seleções?

A resposta pode mudar a cara do futebol americano por muitos anos, pois a escolha desta vez não será apenas a contratação de um treinador, mas um anúncio sobre a identidade da seleção americana antes da Copa do Mundo de 2030.