Guardiola mostra confiança em disputa com o Liverpool: 'Está nas nossas mãos'

A verdadeira batalha ponto a ponto entre Manchester City e Liverpool pelo título da Premier League 2021/22 está a todo vapor! Os times de Pep Guardiola e Jürgen Klopp estão com apenas um ponto de diferença e com apenas quatro jogos para o final. O treinador do City, Guardiola, porém, está confiante que o título de campeão será dos azuis de Manchester.

No primeiro jogo da rodada, no sábado (30), o Liverpool venceu o Newcastle pelo placar mínimo e assumiu a liderança provisória. Poucas horas depois, o City entrou em campo e goleou o Leeds United por 4 a 0 e voltou ao topo da tabela.

Em um misto de sinceridade e estratégia para colocar pressão no adversário, Guardiola afirmou que o Liverpool vai ganhar os próximos jogos que faltam no certame. Ele já tinha falado algo similar na última semana e voltou a dar o tom de pressão nos Reds.

"Não é complicado de analisar. Eles [Liverpool] jogando antes ou depois de nós na rodada, eles vão vencer", afirmou Pep em entrevista coletiva pós jogo contra do Leeds.

Mais artigos abaixo

Refletindo sobre a reta final do campeonato, Guardiola falou com confiança que o título agora depende única e exclusivamente do Manchester City.

"[O título] está nas nossas mãos. Newcastle, Wolves, West Ham e Aston Villa e sabemos exatamente o que temos de fazer. Se vencermos, seremos campeões. Se perdermos algum ponto, o Liverpool será campeão", afirmou Guardiola.

Na próxima rodada, o Manchester City enfrenta o Newcastle United, no Etihad Stadium, enquanto o Liverpool tem uma parada - em tese - mais dura, pois recebe o Tottenham, de Antonio Conte, no Anfield.