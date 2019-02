Guardiola: "Manchester City não está pronto para brigar pela Champions League"

Técnico catalão reconheceu o bom resultado contra o Schalke, mas entende que ainda falta muito para o City entrar entre os concorrentes ao título

Pep Guardiola afirmou que o Manchester City ainda não está pronto para brigar pela Champions League, mesmo após a vitória de virada contra o Schalke 04, pela primeira partida das oitavas da competição continental.

*******************

"O resultado é incrivelmente bom. Três gols fora de casa é bom. Nós demos ao Schalke o primeiro gol, demos o segundo gol e um cartão vermelho. Nesse nível ainda não estamos prontos para brigar pela Champions League, mas o resultado é bom", afirmou Guardiola com sua franqueza característica.

***************

Um ponto a se destacar foi a expulsão de Nicolás Otamendi, aos 23 minutos do segundo tempo quando o City ainda perdia por 2 a 1. Nos minutos finais, Leroy Sané e Raheem Sterling anotaram dois gols que salvaram o time inglês.

Mais artigos abaixo

O treinador elogiou a entrega da equipe especialmente por ter um jogador a menos, mas alertou que erros como os que ocorreram na quarta-feira (20) podem acabar com o sonho da equipe de conquistar a Europa.

(Foto: Getty Images)

"O jeito que nós jogamos, o jeito que terminamos, o jeito que reagimos com 10 contra 11. O jeito que reagimos no intervalo com 2 a 1 contra. No segundo tempo nós jogamos incrivelmente bem. Eu estou mais do que satisfeito, mas isso não é suficiente nessa competição. Quando acontece em outras fases, é o fim", pontuou o treinador.

O City volta a campo nesse domingo (24), às 13h30 (de Brasília), no Wembley Stadium para enfrentar o Chelsea, pela finalíssima da Carabao Cup. O último encontro entre os dois times acabou 6 a 0 para o clube de Manchester.