Danilo, da Juventus, trabalhou com Pep Guardiola por duas temporadas no Manchester City, tempo suficiente para mudar completamente sua visão do jogo. A passagem pela Inglaterra é encarada pelo brasileiro de 30 anos como fundamental para ele ter se tornado sua atual versão.

"O Manchester City eu digo que foi minha graduação no futebol, porque trabalhei com muitos caras incríveis, jogadores e treinadores, mas o Pep Guardiola tem um jeito diferente de enxergar futebol. No primeiro dia meus olhos brilharam, me apaixonei por aquilo porque é uma maneira de futebol diferente, de cuidar cada metro do campo, passo, movimento certo. Já teve vezes que falei pra ele: 'Pep, você está fazendo até trabalho dos jogadores, você pensa pelos jogadores", disse Danilo, em entrevista exclusiva concedida para a Goal na semana passada.

"Era uma coisa incrível, foi minha graduação no futebol certamente. Foi onde aprendi muito do que sou hoje, do que sei de futebol, daquilo que posso passar aos companheiros, do que posso aportar para os times em que jogo, pros jogadores, foram esses dois anos do Manchester City".

O lateral da seleção brasileira se entusiasma ao falar do antigo treinador.

"Tem esse ditado que os gênios são um pouco loucos e é certo. O Pep respira futebol e não à toa faz os times jogarem dessa forma, resultados vêm, o time é dominante e os jogadores dele pensam futebol de um jeito diferente. Ele se dedica quase na totalidade da vida. Fala de futebol o tempo todo, analisa tudo. Depois disso nunca mais consegui assistir um jogo por diversão. Sempre assisto analisando sistema, pressão, saída da pressão. Nunca mais consegui ver um jogo de futebol como entretenimento. É a forma como ele vive o futebol. Ele cuida de cada detalhe. É mais do que justo ter esse reconhecimento. Os resultados e a forma como os times dele jogam falam por si só".