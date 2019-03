Guardiola lamenta lesão de De Bruyne em vitória do City sobre o Bournemouth

Pqp Guardiola confirmou que o Manchester City ficará um tempo sem Kevin De Bruyne.

“Kevin estará fora por um tempo por problemas nos isquiotibiais”, disse o treinador à BBC Sport.

O City voltou a ocupar o topo da tabela da Premier League neste sábado (2), após a vitória por 1 a 0 sobre o Bournemouth, que foi muito bem-vinda, mas veio com custo.

De Bruyne teve que deixar o gramado pouco antes do intervalo, dando lugar à Riyad Mahrez e, logo no início do segundo tempo, Vincent Kompany entrou no lugar de John Stones.

“Vincent Kompany não estava 100% (para começar como titular) e John Stones não é um grande problema, foi uma precaução”, explicou o treinador catalão.

“Nós exigimos muito dos jogadores sem dar a eles tempo para descansar fisiologicamente, e é por isso que é incrível. Não importa o que aconteça nesta temporada, eles merecem minha admiração”, completou.

Ao substituir De Bruyne, Mahrez provou ser o melhor jogador da partida ao marcar o único gol do placar final.

Esta foi a quinta vitória consecutiva da equipe na Premier League, e Guardiola reconhece o espírito que seus jogadores mostram em tentativa de defender mais uma coroa do campeonato inglês.

“Fizemos uma das melhores performances que já jogamos, eles estavam muito organizados. Mas eles (Bournemouth) não tiveram uma chance, nós defendemos bem as cobranças de falta e finalizações. Criamos poucas chances, as pessoas precisam entender o quanto é difícil atacar 11 jogadores (que estão se defendendo). Obrigado aos jogadores, eles são absolutamente incríveis”, concluiu.