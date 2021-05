Guardiola indica que busca substituto para Aguero, mas quer 'trio artilheiro'

O domingo (23) será marcado pela despedida de Sergio Agüero no Etihad Stadium. Enquanto o jornalista italiano Fabrizio Romano, da Sky Sports, aponta que o próximo destino do atacante será o Barcelona, o técnico Pep Guardiola já pensa em possíveis nomes para substituir o argentino na próxima temporada.

Apesar do City ter compartilhado os gols nesta temporada, o treinador afirmou que adoraria um atacante prolífico, e que o perfil de Haaland e Kane se encaixa na equipe.

"Eu adoraria ter um atacante com 50 gols por temporada, honestamente. Ao mesmo tempo, não gosto de colocar toda a pressão sobre um jogador", afirmou.

"No Barcelona, ​​Lionel Messi, em todas as temporadas desde que nasceu, marcou 50 por temporada. Thierry Henry marcou muito na primeira temporada e Samuel Eto'o também - que atacante", completou.

Enquanto um atacante prolífico como Kane ou Haaland seria uma contratação bem-vinda, os outros jogadores de ataque de Guardiola são capazes de contribuir com gols.

Ilkay Gundogan, Raheem Sterling e Riyad Mahrez marcaram 13, 10 e 9 gols na Premier League, respectivamente, nesta temporada.

Guardiola está ciente da necessidade de tirar a pressão do pontade lança, mas conhece o valor de um goleador como Aguero.

"Quando você quer ganhar títulos, especialmente a Premier League, com apenas um cara você não vai ganhar. Você precisa de mais, e as estatísticas falam por si", apontou.

"Você precisa de três caras com mais de 10, marcando 12 ou 15, para ser competitivo. Mas quando você tem um cara que pode chegar de 25 a 30, isso ajuda muito, honestamente", concluiu.

