Guardiola indica desejo de permanência no Manchester City: "Adoraria ficar mais tempo"

O ex-técnico do Barcelona e do Bayern de Munique não descarta a possibilidade de assinar um novo vínculo com a equipe inglesa

Iniciando a sua quinta temporada no comando do , Pep Guardiola indicou que “adoraria ficar mais tempo” no clube inglês, mas ainda não conversou com os dirigentes sobre uma extensão de contrato.

Seu vínculo atual termina no final da temporada, mas antes de considerar um novo contrato, o treinador afirmou que primeiro deve colocar sua equipe de volta na disputa por troféus após as decepções da Premier League e da na última temporada .

“Eu adoraria ficar mais tempo aqui. É um lugar que amo estar, mas tenho que merecer”, disse em entrevista coletiva antes da estreia do City na Premier League contra o , nesta segunda-feira (21).

“Este clube alcançou padrões elevados na última década, mas temos que manter isso e eu tenho que merecer isso. Vou ver se mereço esta temporada em termos de como o clube segue em frente e se aprimora", completou.

Guardiola enfrenta um dos desafios mais difíceis de sua carreira, ao tentar reconstruir uma equipe que terminou a 18 pontos do campeão . No entanto, o treinador insiste que está animado com a missão.

“Eu não estaria aqui se não sentisse o fogo ou a vontade de jogar bem. Ainda quero ajudar os jogadores a evitar cometer erros e ainda tenho a paixão, talvez mais do que nunca. Quero tentar fazer uma boa temporada", acrescentou.



Foto: Getty Images

Fernandinho é o novo capitão do Manchester City

“Ele vai ficar bem, como sempre fez desde que o conheci. Às vezes tenho capitães, não importa com a braçadeira, sendo o primeiro capitão, ele é sempre um cara que lidera nos momentos ruins. Decidimos no vestiário, os jogadores, os bastidores, decidimos que Fernandinho é o capitão e estou mais do que encantado com isso.”

