Guardiola: "Gabriel Jesus luta como um animal para ser titular do City"

Técnico vê briga "difícil" com Aguero pela titularidade, mas vê contratação do camisa 9 como "uma das melhores" do clube

Gabriel Jesus alcançou neste fim de semana o seu 50º gol pelo (em 110 jogos), ao marcar um dos tentos na vitória sobre o pela nona rodada do Campeonato Inglês. Apesar da marca sgnificativa, o brasileiro segue "brigando" com Sergio Aguero pela titularidade no ataque Citizen.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Pep Guardiola reconheceu que o camisa 9 está em uma difícil luta pela posição.

"Competir com Sergio é talvez a coisa mais difícil. Aguero é uma lenda, um jogador ultrajante - incrível. Ele é muito calmo", disse.



"Jesus é um verdadeiro competidos - ele aceita as decisões e em todos os treinos ele luta como um animal. Sua mentalidade significa que ele sempre terá sucesso. Ele está com fome, quer se tornar um atacante importante no mundo. Temos sorte em tê-lo", completou.

Para Guardiola, Gabriel Jesus é uma das melhores contratações de todos os tempos devido ao valor pago pelo Manchester City ao em 2016: 27 milhões de libras.

"Ele é o número 9 do , por isso é um jogador incrível. Acho que o clube comprou um jovem jogador incrível por um preço incrível - uma de suas melhores contratações", analisou.

"Ele luta com Sergio e Sergio luta com ele por uma posição. É bom. Às vezes eu preciso de Sergio para muitas coisas e às vezes de Gabriel", concluiu.

O Manchester City volta a campo na próxima terça-feira (22), contra a , no Etihad Stadium, pela terceira rodada do grupo C da . Os Citizens estão na liderança da chave, com 6 pontos, enquanto os italianos ainda não pontuaram.