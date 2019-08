Guardiola explica discussão com Aguero: "Estava chateado com si próprio"

Situação aconteceu no empate por 2 a 2 com o Tottenham

Pep Guardiola e Aguero protagonizaram uma discussão no empate por 2 a 2 com o , no sábado (17), no Etihad Stadium, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Inglês.

O atacante não se conteve ao ser substituído e esbravejou com o treinador, que teve que explicar a situação em entrevista coletiva após o jogo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"Agüero estava irritado com o gol que sofremos. De escanteio. Estava chateado com si próprio. As emoções fazem parte do jogo. Conversamos diretamente sobre o assunto. Gosto muito dele", afirmou Guardiola.

Mais artigos abaixo

O empate deixou o na terceira posição da Premier League, com 4 pontos, ficando atrás de e , ambos com 6.

Na próxima rodada, os Citizens visitam o Bournemouth.